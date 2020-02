ATP - Rotterdam : Goffin éliminé dès les huitièmes de finale par Sinner

Vainqueur des dernières Next-Gen ATP Finals, Jannik Sinner continue sa montée en puissance. L’Italien a, en effet, pris le meilleur sur David Goffin dès les huitièmes de finale du tournoi ATP de Rotterdam. Une rencontre qui a débuté par un échange de breaks avant que les deux joueurs n’obtiennent de nouvelles balles de break dans les septième et huitième jeux, sans réussite. Le jeu décisif a été tout aussi serré mais c’est bien l’Italien, qui a bénéficié d’une invitation de la part des organisateurs, qui a eu le dernier mot. Tête de série numéro 4 du tournoi, le Belge a réagi en breakant dès l’entame du deuxième set mais Jannik Sinner avait de la ressource et a su revenir immédiatement à hauteur. La décision a été faite au tout dernier moment avec le 79eme joueur mondial qui a fait de nouveau le break avant de conclure sur un jeu blanc (7-6, 7-5 en 2h00’). Jannik Sinner affrontera Pablo Carreno Busta en quarts de finale.



ROTTERDAM (Pays-Bas, ATP 500, dur indoor, 2 013 855€)

Tenant du titre : Gaël Monfils (FRA)



Huitièmes de finale

Pospisil (CAN) - Krajinovic (SER)

Bublik (KAZ) - Rublev (RUS, n°7)

Monfils (FRA, n°3) - Simon (FRA)

Evans (GBR) bat Khachanov (RUS) : 4-6, 6-3, 6-4



Carreno Busta (ESP) bat Bautista Agut (ESP, n°6)

Sinner (ITA, WC) bat Goffin (BEL, n°4) : 7-6 (7), 7-5

Auger-Aliassime (CAN) bat Dimitrov (BUL) : 6-4, 6-2

Bedene (SLO) - Tsitsipas (GRE, n°2)



1er tour

Pospisil (CAN) bat Medvedev (RUS, n°1) : 6-4, 6-3

Krajinovic (SER) bat Griekspoor (PBS, WC) : 6-4, 6-1

Bublik (KAZ) bat Barrère (FRA, Q) : 6-3, 6-7 (2), 6-4

Rublev (RUS, n°7) bat Basilashvili (GEO) : 6-2, 6-3



Monfils (FRA, n°3) bat Sousa (POR) : 6-3, 6-2

Simon (FRA) bat Kukushkin (KAZ, Q) : 7-6 (3), 3-6, 6-3

Evans (GBR) bat Kohlschreiber (ALL, Q) : 6-3, 7-5

Khachanov (RUS) bat Fognini (ITA, n°5) : 6-3, 6-3



Bautista Agut (ESP, n°6) bat Fucsovics (HUN, Q) : 4-6, 7-6 (1), 6-1

Carreno Busta (ESP) bat Mannarino (FRA) : 7-5, 6-7 (3), 6-4

Sinner (ITA, WC) bat Albot (MOL) : forfait

Goffin (BEL, n°4) bat Haase (PBS, WC) : 3-6, 7-6 (5), 6-4



Dimitrov (BUL) bat Shapovalov (CAN, n°8) : 6-3, 7-6 (3)

Auger-Aliassime (CAN) bat Struff (ALL) : 6-3, 1-6, 6-3

Bedene (SLO) bat Paire (FRA) : 6-2, 6-4

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Hurkacz (POL) : 6-7 (2), 6-3, 6-1