Gaël Monfils a fait craquer Daniel Evans ! Entre le Français et le Britannique, l’entame du quart de finale du tournoi ATP de Rotterdam a démarré de manière très tendue et serrée. Aucune balle de break à signaler durant les huit premiers jeux avant que le 33eme joueur mondial ne fasse le premier la différence, profitant d’un jeu de service moins appliqué de la part du Tricolore. Mais, pas avare de ressource, le Parisien a immédiatement recollé sur un jeu blanc pour emmener le Britannique dans un jeu décisif. Très rapidement devant, Gaël Monfils a cédé quatre points de suite pour laisser Daniel Evans à deux points du set mais une nouvelle réaction et trois points de suite lui ont offert la première manche. Visiblement mécontent de certaines décisions, le Britannique s’en est pris verbalement à l’arbitre de chaise alors que le Français a fait un très long passage par le vestiaire, ce qui a achevé de faire sortir du match son adversaire. Daniel Evans a, en effet, cédé les quatre premiers jeux, s’emportant en hurlant « Une bonne manière de rentrer à la maison ». Après avoir sauvé une balle de triple break, il a tenu sa mise en jeu mais, en fin de compte, s’incline logiquement (7-6, 6-2 en 1h45’). En demi-finales, Gaël Monfils retrouvera Filip Krajinovic pour une revanche de la demi-finale de Montpellier la semaine passée. Le Serbe, pour cela, a écarté Andrey Rublev dans un match longtemps indécis (7-6, 6-4 en 1h32’).

Carreño Busta stoppe Sinner, Auger-Aliassime a eu du mal face à Bedene

Jannik Sinner ne verra pas le dernier carré à Rotterdam. L’Italien, vainqueur des Next-Gen ATP Finals l’an passé, a cédé face à Pablo Carreño Busta. L’entame de match a vu les deux joueurs se rendre coup pour coup et manquer tous deux une balle de break mais c’est l’Espagnol qui a eu le dernier mot en breakant au dernier moment avant de conclure le set sur son service. Mais l’Italien, 79eme joueur mondial, a eu du répondant car, dans la deuxième manche, c’est lui qui a d’abord résisté avant de breaker et d’égaliser à une manche partout sur un jeu blanc. La dernière manche a rapidement tourné en faveur de Pablo Carreño Busta, qui a breaké d’entrée après avoir sauvé quatre balles de break. Mais, au moment de servir pour le match, il a calé et s’est fait débreaker avant d’avoir trois premières balles de match, manquées sur le service de l’Italien. C’est finalement au terme d’un jeu décisif accroché que le 30eme mondial a validé son billet pour le dernier carré (7-5, 3-6, 7-6 en 2h46’). L’Espagnol affrontera Felix Auger-Aliassime pour une place en finale. Face à Aljaz Bedene, le Canadien n’a pas eu un match facile. Solide sur sa mise en jeu, le Slovène a d’abord maîtrisé les attaques du 21eme joueur mondial et sauvé une balle de break avant de céder au dernier moment sur la première balle de set pour Felix Auger-Aliassime. Ce dernier a débuté le deuxième set sur un tout autre rythme, breakant son adversaire pour la deuxième fois consécutive mais Aljaz Bedene a répondu pour revenir à trois jeux partout. Ce dernier a eu la seule balle de break de la deuxième partie de manche mais le jeu décisif est vite devenu inévitable. Le Slovène a d’abord fait la course en tête et a eu une balle d’égalisation à une manche partout mais, alignant les trois derniers points du match, Felix Auger-Aliassime a forcé la porte du dernier carré (6-4, 7-6 en 1h53’).



ROTTERDAM (Pays-Bas, ATP 500, dur indoor, 2 013 855€)

Tenant du titre : Gaël Monfils (FRA)



Demi-finales

Krajinovic (SER) - Monfils (FRA, n°3)

Carreño Busta (ESP) - Auger-Aliassime (CAN)



Quarts de finale

Krajinovic (SER) bat Rublev (RUS, n°7) : 7-6 (2), 6-4

Monfils (FRA, n°3) bat Evans (GBR) : 7-6 (5), 6-2

Carreño Busta (ESP) bat Sinner (ITA, WC) : 7-5, 3-6, 7-6 (6)

Auger-Aliassime (CAN) bat Bedene (SLO) : 6-4, 7-6 (6)



Huitièmes de finale

Krajinovic (SER) bat Pospisil (CAN) : 6-4, 7-6 (7)

Rublev (RUS, n°7) bat Bublik (KAZ) : 7-5, 6-3

Monfils (FRA, n°3) bat Simon (FRA) : 6-4, 6-1

Evans (GBR) bat Khachanov (RUS) : 4-6, 6-3, 6-4



Carreño Busta (ESP) bat Bautista Agut (ESP, n°6) : 6-4, 2-6, 7-6 (4)

Sinner (ITA, WC) bat Goffin (BEL, n°4) : 7-6 (7), 7-5

Auger-Aliassime (CAN) bat Dimitrov (BUL) : 6-4, 6-2

Bedene (SLO) bat Tsitsipas (GRE, n°2) : 7-5, 6-4



1er tour

Pospisil (CAN) bat Medvedev (RUS, n°1) : 6-4, 6-3

Krajinovic (SER) bat Griekspoor (PBS, WC) : 6-4, 6-1

Bublik (KAZ) bat Barrère (FRA, Q) : 6-3, 6-7 (2), 6-4

Rublev (RUS, n°7) bat Basilashvili (GEO) : 6-2, 6-3



Monfils (FRA, n°3) bat Sousa (POR) : 6-3, 6-2

Simon (FRA) bat Kukushkin (KAZ, Q) : 7-6 (3), 3-6, 6-3

Evans (GBR) bat Kohlschreiber (ALL, Q) : 6-3, 7-5

Khachanov (RUS) bat Fognini (ITA, n°5) : 6-3, 6-3



Bautista Agut (ESP, n°6) bat Fucsovics (HUN, Q) : 4-6, 7-6 (1), 6-1

Carreño Busta (ESP) bat Mannarino (FRA) : 7-5, 6-7 (3), 6-4

Sinner (ITA, WC) bat Albot (MOL) : forfait

Goffin (BEL, n°4) bat Haase (PBS, WC) : 3-6, 7-6 (5), 6-4



Dimitrov (BUL) bat Shapovalov (CAN, n°8) : 6-3, 7-6 (3)

Auger-Aliassime (CAN) bat Struff (ALL) : 6-3, 1-6, 6-3

Bedene (SLO) bat Paire (FRA) : 6-2, 6-4

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Hurkacz (POL) : 6-7 (2), 6-3, 6-1