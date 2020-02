ATP - Rotterdam : Dixième titre en carrière et deuxième en deux semaines pour Gaël Monfils

Gaël Monfils est quasiment inarrêtable dans cette saison 2020 ! Titré à Montpellier la semaine passée aux dépens de Vasek Pospisil, le Français a remporté à Rotterdam son deuxième titre consécutif, le deuxième en deux semaines et le dixième de sa carrière. Et ce aux dépens d’un autre joueur canadien, Felix Auger-Aliassime. Ce dernier, pour sa quatrième finale, s’est une nouvelle fois incliné et a semblé même passer à côté de l’événement. Car c’est bien Gaël Monfils qui a fait le jeu dans le début de cette finale, manquant l’opportunité de breaker dès le troisième jeu mais cela ne l’a pas ensuite empêché de prendre le contrôle des échanges et, tout en ayant une balle de débreak à sauver, prendre à deux reprises le service du 21eme joueur mondial pour mener une manche à rien au bout de 40 minutes.

Monfils a eu un peu de mal à conclure

Le Parisien, avec le break dès le premier jeu du deuxième set, s’est mis sur la bonne trajectoire pour aller chercher ce dixième titre sur le circuit ATP. Une tendance qui s’est confirmée quand, n’étant pas inquiété sur son service, il a pris celui de Felix Auger-Aliassime une deuxième fois dans le cinquième jeu pour s’offrir l’opportunité de servir pour le match. C’est alors que le Français a subi un retour de flamme de la part du Canadien qui, après avoir sauvé quatre premières balles de match, a débreaké à la surprise générale avant de tenir son service dans la foulée. Mais, bien mieux concentré au moment de servir pour le titre une deuxième fois, Gaël Monfils a serré le jeu pour conclure cette finale sur sa cinquième balle de match (6-2, 6-4 en 1h27’). Ce titre va permettre à Gaël Monfils de revenir à égalité au classement ATP avec Matteo Berrettini, actuellement huitième, et d’être troisième à la Race derrière Novak Djokovic et Dominic Thiem, qui sont les seuls à l'avoir battu cette année.



ROTTERDAM (Pays-Bas, ATP 500, dur indoor, 2 013 855€)

Tenant du titre : Gaël Monfils (FRA)



Finale

Monfils (FRA, n°3) bat Auger-Aliassime (CAN) : 6-2, 6-4



Demi-finales

Monfils (FRA, n°3) bat Krajinovic (SER) : 6-4, 7-6 (5)

Auger-Aliassime (CAN) bat Carreño Busta (ESP) : 7-6 (2), 6-4



Quarts de finale

Krajinovic (SER) bat Rublev (RUS, n°7) : 7-6 (2), 6-4

Monfils (FRA, n°3) bat Evans (GBR) : 7-6 (5), 6-2

Carreño Busta (ESP) bat Sinner (ITA, WC) : 7-5, 3-6, 7-6 (6)

Auger-Aliassime (CAN) bat Bedene (SLO) : 6-4, 7-6 (6)



Huitièmes de finale

Krajinovic (SER) bat Pospisil (CAN) : 6-4, 7-6 (7)

Rublev (RUS, n°7) bat Bublik (KAZ) : 7-5, 6-3

Monfils (FRA, n°3) bat Simon (FRA) : 6-4, 6-1

Evans (GBR) bat Khachanov (RUS) : 4-6, 6-3, 6-4



Carreño Busta (ESP) bat Bautista Agut (ESP, n°6) : 6-4, 2-6, 7-6 (4)

Sinner (ITA, WC) bat Goffin (BEL, n°4) : 7-6 (7), 7-5

Auger-Aliassime (CAN) bat Dimitrov (BUL) : 6-4, 6-2

Bedene (SLO) bat Tsitsipas (GRE, n°2) : 7-5, 6-4



1er tour

Pospisil (CAN) bat Medvedev (RUS, n°1) : 6-4, 6-3

Krajinovic (SER) bat Griekspoor (PBS, WC) : 6-4, 6-1

Bublik (KAZ) bat Barrère (FRA, Q) : 6-3, 6-7 (2), 6-4

Rublev (RUS, n°7) bat Basilashvili (GEO) : 6-2, 6-3



Monfils (FRA, n°3) bat Sousa (POR) : 6-3, 6-2

Simon (FRA) bat Kukushkin (KAZ, Q) : 7-6 (3), 3-6, 6-3

Evans (GBR) bat Kohlschreiber (ALL, Q) : 6-3, 7-5

Khachanov (RUS) bat Fognini (ITA, n°5) : 6-3, 6-3



Bautista Agut (ESP, n°6) bat Fucsovics (HUN, Q) : 4-6, 7-6 (1), 6-1

Carreño Busta (ESP) bat Mannarino (FRA) : 7-5, 6-7 (3), 6-4

Sinner (ITA, WC) bat Albot (MOL) : forfait

Goffin (BEL, n°4) bat Haase (PBS, WC) : 3-6, 7-6 (5), 6-4



Dimitrov (BUL) bat Shapovalov (CAN, n°8) : 6-3, 7-6 (3)

Auger-Aliassime (CAN) bat Struff (ALL) : 6-3, 1-6, 6-3

Bedene (SLO) bat Paire (FRA) : 6-2, 6-4

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Hurkacz (POL) : 6-7 (2), 6-3, 6-1