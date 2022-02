ATP - Rotterdam : Auger-Aliassime s'offre Tsitsipas et remporte son premier titre

L'attente a pris fin pour Felix Auger-Aliassime. Après huit finales perdues sur le circuit ATP, dont la dernière en juin 2021 à Stuttgart, le Canadien a remporté ce dimanche à Rotterdam le premier titre de sa carrière sur le circuit principal à 21 ans. En finale, l'actuel 9eme mondial a dominé en deux sets Stefanos Tsitsipas (6-4, 6-2) et 1h19 de jeu. Après avoir éliminé Andrey Rublev samedi, Auger-Aliassime a démarré fort sa rencontre face au Grec en le breakant d'entrée. Derrière, le Canadien s'est montré solide sur ses mises en jeu pour empocher logiquement la première manche. Malmené, Tsitsipas, qui était lui venu à bout de la surprise Jiri Lehecka en demi-finale, n'a pas pu réagir et a coulé.

2022, l'année d'Auger-Aliassime ?

Une nouvelle fois breaké d'entrée, si le joueur classé 4eme à l'ATP a tenté de réagir et s'est procuré deux balles de débreak à 2-0, il n'a pas pu les convertir pour se relancer. Pire, Auger-Aliassime a une nouvelle fois pris le service du Grec à 3-1 pour se détacher définitivement dans cette rencontre. Derrière, c'est sur un jeu blanc que le Canadien a scellé sa victoire au Pays-Bas. Il pouvait alors exulter suite à cette belle victoire et à ce premier titre qui vient couronner une belle semaine de sa part. Suivant le résultat de Casper Ruud en finale à Buenos Aires, le natif de Montréal pourrait se retrouver 8eme mondial ce lundi, ce qui serait le meilleur classement de sa jeune carrière. Après sa victoire lors de l'ATP Cup et son quart de finale à l'Open d'Australie, le début de saison de ce dernier débute fort.



ROTTERDAM (Pays-Bas, ATP 500, dur indoor, 1 349 070€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



Finale

Auger-Aliassime (CAN, n°3) bat Tsitsipas (GRE, n°1) : 6-4, 6-2



Demi-finales

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Lehecka (RTC, Q) : 4-6, 6-4, 6-2

Auger-Aliassime (CAN, n°3) bat Rublev (RUS, n°2) : 6-7 (5), 6-4, 6-2



Quart de finale

Tsitsipas (GRE, n°1) bat De Minaur (AUS) : 6-4, 6-4

Lehecka (RTC, Q) bat Musetti (ITA) : 6-3, 1-6, 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°3) bat Norrie (GBR, n°6) : 7-5, 7-6 (4)

Rublev (RUS, n°2) bat Fucsovics (HON) : 6-4, 6-3



2eme tour

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Ivashka (BIE) : 6-4, 6-1

De Minaur (AUS) bat McDonald (USA) : 7-6 (8), 1-6, 6-4

Musetti (ITA) bat Hurkacz (POL, n°4) : 6-3, 5-7, 6-3

Lehecka (RTC, Q) bat Van de Zandschulp (PBS) : 1-6, 6-4, 6-4



Norrie (GBR, n°6) bat Khachanov (RUS) : 6-4, 7-6 (5)

Auger-Aliassime (CAN, n°3) bat Murray (GBR, WC) : 6-3, 6-4

Fucsovics (HON) bat Griekspoor (PBS, WC) : 6-4, 7-6(4)

Rublev (RUS, n°2) bat Kwon (KOR) : 6-3, 6-3



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Davidovich Fokina (ESP) : 7-5, 6-7 (1), 6-4

Ivashka (BIE) bat Harris (AFS) : 6-2, 6-3

De Minaur (AUS) bat Goffin (BEL) : 6-0, 6-3

McDonald (USA) bat Basilashvili (GEO, n°8) : 6-3, 6-2



Hurkacz (POL, n°4) bat Tsonga (FRA, WC) : 6-4, 7-6 (7)

Musetti (ITA) bat M.Ymer (SUE) : 6-3, 6-7 (4), 6-3

Van de Zandschulp (PBS) bat Zapatta Miralles (ESP, Q) : 6-1, 6-2

Lehecka (RTC, Q) bat Shapovalov (CAN, n°5) : 6-4, 6-4



Norrie (GBR, n°6) bat Humbert (FRA) : 6-2, 6-4

Khachanov (RUS) bat Popyrin (AUS) : 6-7 (4), 6-1, 7-6 (6)

Murray (GBR, WC) bat Bublik (KAZ) : 7-6 (6), 6-4

Auger-Aliassime (CAN, n°3) bat Gerasimov (BIE, Q) : 6-3, 2-6, 6-2



Griekspoor (PBS, WC) bat Karatsev (RUS, n°7) : 2-6, 7-6 (2), 7-6 (0)

Fucsovics (HON) bat Krajinovic (SER) : 3-6, 6-3, 6-2

Kwon (KOR) bat Gaston (FRA) : 6-3, 6-3

Rublev (RUS, n°2) bat Laaksonen (SUI, Q) : 6-4, 6-4