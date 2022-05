ATP - Rome : Wawrinka, quinze mois plus tard

A first tour-level win since the 2021 Australian Open for Stan the Man 🙌@stanwawrinka rallies from a set and a break down to get past Opelka 3-6 7-5 6-2 in Rome!#IBI22 pic.twitter.com/gqYxzCAnGm

— Tennis TV (@TennisTV) May 9, 2022

ROME (Italie, ATP Masters 1000, terre battue extérieure, 6 008 725 €)

Premier tour

Voilà une victoire qui va lui faire le plus grand bien ! Incapable de remporter le moindre match depuis le 8 février 2021 au premier tour de l'Open d'Australie, en raison notamment d'une double opération du pied qui l'a écarté des courts de mars 2021 à mars 2022, Stan Wawrinka (37 ans, 361eme) a renoué avec le succès à l'occasion du premier tour du Masters 1000 de Rome.(8 aces et 10 balles de break à défendre pour Wawrinka, 14 aces et 12 balles de break à défendre pour Opelka). Il a suffi d'un break à 3-2 à l'Américain pour empocher la première manche, puis il a enchaîné en menant 4-2 dans la deuxième. Mais l'ancien vainqueur de Roland-Garros s'est réveillé pour égaliser à 4-4, sauver cinq balles de break à 5-5 et finalement breaker à 6-5. Dans le dernier set, le géant américain a tenu jusqu'à 2-2, puis le Suisse a accéléré pour remporter les quatre derniers jeux et s'offrir une virtuelle 300eme place mondiale. Remontada en marche ?- Byebat Harris (AFS) : 3-6, 6-3, 7-6 (7)Djere (SER, Q) - Coric (CRO)bat Opelka (USA, n°14) : 3-6, 7-5, 6-2Schwartzman (ARG, n°12) - Kecmanovic (SER)Bublik (KAZ) - Giron (USA, LL)bat Ivashka (BIE) : 6-2, 4-6, 6-4- Bye- ByeF.Cerundolo (ARG, Q) - Isner (USA)Basilashvili (GEO) - Evans (GBR)Sonego (ITA) - Shapovalov (CAN, n°13)Hurkacz (POL, n°11) - Goffin (BEL)bat Cobolli (ITA, WC) : 6-3, 6-4Korda (USA) - van de Zandschulp (PBS)- Bye- Byebat Tiafoe (USA) : 7-6 (7), 7-6 (4)Fognini (ITA) - Thiem (AUT)Martinez (ESP) - Sinner (ITA, n°10)Carreño Busta (ESP, n°15) - Delbonis (ARG)Khachanov (RUS) - Zeppieri (ITA, Q)Dimitrov (BUL) - Nakashima (USA, Q)- Bye- Byebat Passaro (ITA, WC) : 6-3, 6-2bat Arnaldi (ITA, WC) : 6-1, 6-4Nardi (ITA, WC) - Norrie (GBR, n°9)Lajovic (SER, Q) - de Minaur (AUS)Ramos-Viñolas (ESP) - Paul (USA)Griekspoor (PBS, Q) - Baez (ARG, Q)- Bye