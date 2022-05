ATP - Rome : Wawrinka élimine Djere et va affronter à nouveau Djokovic

Wawrinka n’a pas coulé

C’est une affiche que l’on a plus vu depuis l’US Open 2019. Novak Djokovic, qualifié pour les huitièmes de finale ce mardi aux dépens d’Aslan Karatsev, va affronter pour une place en quarts de finale Stan Wawrinka. Le Suisse, retombé à la 361eme place mondiale, a enchaîné une deuxième victoire de rang sur le circuit ATP pour la première fois depuis Melbourne en janvier 2021 en dominant Laslo Djere en trois manches. Le premier set a vu les deux joueurs se neutraliser, avec une seule balle de break en douze jeux pour Stan Wawrinka, qui n’a pas saisi sa chance. Le tiebreak a d’abord vu le Serbe avoir deux occasions de conclure mais c’est bien le Suisse qui y est parvenu de haute lutte. La deuxième manche a longtemps suivi la même trajectoire que la première.Cette fois, ce sont cinq balles de break que Stan Wawrinka n’a pas été en mesure de convertir. Laslo Djere, quant à lui, n’a eu besoin que de deux opportunités pour prendre le service du Suisse pour ensuite revenir à une manche partout. Sur sa lancée, le 58eme mondial a breaké en premier dans le dernier set pour mener trois jeux à un. Toutefois, Stan Wawrinka s’est immédiatement repris pour revenir à trois partout. Le Suisse a fini par faire craquer Laslo Djere sur son service dans un dixième jeu interminable. Au bout de cinq égalités et à la cinquième balle de match, « Stan the Man » a mis fin au suspense (7-6, 3-6, 6-4 en 1h48’). Il y aura donc une 26eme confrontation entre le Suisse et Novak Djokovic alors que le numéro 1 mondial reste sur deux revers de suite face au 361eme mondial, mais c’était en 2016 puis en 2019 à Flushing Meadows.