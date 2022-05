ATP - Rome : Tsitsipas - Zverev, acte III

Into the last 4 at every clay Masters in 2022!@steftsitsipas gets past home hope Sinner 7-6(5) 6-2 to set up a third consecutive Masters 1000 semi-final clash with Zverev 🤝#IBI22 pic.twitter.com/SfGJ9R3ofN

— Tennis TV (@TennisTV) May 13, 2022

Un long arrêt avant la balle de match

Opposé à un joueur italien en quarts de finale à Rome, Stefanos Tsitsipas savait qu'il devrait lutter contre son adversaire et contre le public du Foro Italico. Mais cela n'a pas été un problème pour lui. Le Grec s'est défait de Jannik Sinner pour la quatrième fois en cinq confrontations. Il y a deux ans, le prodige italien l'avait battu sur ce même court, mais cette fois, le n°5 mondial ne s'est pas fait piéger, et l'a emporté 7-6, 6-2 en 2h22. Tsitsipas s'est notamment montré solide au service, avec 10 aces au compteur, 65% de premières balles et un seul break concédé.Le Grec a manqué une balle de 5-3 sur le service adverse, puis les deux joueurs ont facilement remporté leur mise en jeu, jusqu'au tie-break où Tsitsipas a fait la différence en remportant les deux derniers points à partir de 5-5.Sur sa lancée, le natif d'Athènes a breaké à 1-1 dans la deuxième manche, puis a réussi un break blanc à 4-2 pour s'envoler définitivement, face à un Sinner dépassé. Au moment de servir pour le match, Tsitsipas a manqué une première opportunité de l'emporter et a même dû défendre une balle de débreak. Et juste avant la deuxième balle de match, la rencontre a été interrompue une bonne dizaine de minutes pour évacuer un spectateur sur civière. Mais Tsitsipas n'a pas été déconcentré par cet arrêt et est parvenu à conclure.(défaite contre Zverev). C'est justement contre Alexander Zverev qu'il va tenter de rallier la finale. Difficile d'établir un pronostic puisque Tsitsipas avait remporté la demie contre l'Allemand à Monte-Carlo, avant que le n°3 mondial ne prenne sa revanche la semaine passée dans la capitale espagnole.