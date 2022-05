ATP - Rome : Tsitsipas en huitièmes de finale après avoir sauvé deux balles de match

Tsitsipas a joué à se faire peur

Stefanos Tsitsipas ne s’est pas facilité la tâche. Tête de série numéro 4 du Masters 1000 de Rome, le Grec a eu besoin de trois sets pour venir à bout de Grigor Dimitrov. Pourtant, le numéro 5 mondial a démarré fort cette rencontre, comptant pour le deuxième tour. Après avoir remporté sa première mise en jeu, Stefanos Tsitsipas a pris celle du Bulgare pour ensuite mener trois jeux à rien. Grigor Dimitrov a eu une occasion de revenir dans cette première manche mais le septième jeu n’a pas tourné en sa faveur. Après avoir écarté cette balle de débreak, Stefanos Tsitsipas a serré la vis et est allé conclure le set sur un jeu blanc. La deuxième manche, quant à elle, a tout d’abord vu les deux joueurs rivaliser durant les quatre premiers jeux. Mais c’est le Grec qui, après avoir manqué une occasion dès le cinquième jeu, a pris en premier le service de son adversaire pour mener cinq jeux à trois. Toutefois, en chemin, Grigor Dimitrov a manqué une occasion de recoller et n’a pas fait cette erreur deux fois.En effet, convertissant ses deux balles de break, le Bulgare a aligné quatre jeux de suite et totalement relancé le match. La dernière manche a tout d’abord vu Stefanos Tsitsipas manquer trois occasions précoces de pendre le service de Grigor Dimitrov. C’est plus tard que le numéro 5 mondial a été littéralement au bord du gouffre. Sur son service, le Grec a dû faire face à une balle de match qu’il est parvenu à écarter. Une situation qui s’est reproduite deux jeux plus tard et qui s’est conclue de la même manière, permettant à Stefanos Tsitsipas d’emmener Grigor Dimitrov au jeu décisif. Un tiebreak qui s’est déroulé en trois temps. Tout d’abord, le Grec a remporté les cinq premiers points puis le Bulgare a pris les quatre suivants. Toutefois, c’est Stefanos Tsitsipas qui a eu le dernier mot pour conclure une rencontre qui aurait pu lui échapper (6-3, 5-7, 7-6 en 2h39’). La prochaine étape pour la tête de série numéro 4 du tournoi sera un huitième de finale face à Karen Khachanov.