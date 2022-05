ATP - Rome : Tsitsipas domine A.Zverev et valide son billet pour la finale

It's a maiden Rome final for Tsitsipas 🙌

Tsitsipas a su renverser A.Zverev

Stefanos Tsitsipas avait un compte à régler. Le Grec, qui s’était incliné face à Alexander Zverev en demi-finale du Masters 1000 de Madrid il y a de cela une semaine, a pris sa revanche au bout du suspense sur le Court Central du Foro Italico de Rome. L’entame de match a vu les deux joueurs faire jeu égal et ne pas concéder la moindre balle de break. Toutefois, la première a été la bonne et a permis à Alexander Zverev de prendre les devants et mener cinq jeux à trois. Un dernier jeu blanc a alors permis au numéro 3 mondial de virer en tête dans cette première demi-finale du Masters 1000 de Rome. Toutefois, la réponse de Stefanos Tsitsipas a été immédiate. En effet, l’occasion de prendre le service de l’Allemand s’est présentée dès le deuxième jeu de la deuxième manche et le Grec n’a pas hésité à en tirer parti. Ecartant ensuite deux balles de débreak, le numéro 5 mondial a très vite mené trois jeux à rien.Après avoir laissé échappe deux balles de double break dans le sixième jeu, Stefanos Tsitsipas a été à sa main pour revenir totalement dans cette rencontre. L’entame de la dernière manche a ressemblé à s’y méprendre à celle de la première. Un goût de déjà-vu qu’Alexander Zverev n’a pas apprécié. En effet, là-aussi, la première balle de break a été la bonne pour le Grec qui a pu mener quatre jeux à deux et faire un pas vers la finale du Masters 1000 de Rome. Dans l’incapacité de mettre en difficulté son adversaire sur son service, Alexander Zverev a vu le match lui échapper sur son propre engagement. Un ultime jeu blanc permet à Stefanos Tsitsipas de sceller le sort du match (4-6, 6-3, 6-3 en 2h30’). Après sa défaite à Rotterdam puis sa victoire à Monte-Carlo, le Grec va disputer ce dimanche sa troisième finale de la saison face à Novak Djokovic ou Casper Ruud, sa cinquième en Masters 1000 et la première à Rome.