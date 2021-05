Thiem s'arrête là



🕺 tombeur de Grigor Dimitrov au premier tour, le Serbe a tout d’abord débuté par un faux-départ. En effet, la tête de série numéro 1 du tournoi a été breakée dès le premier jeu. Un événement qui restera une péripétie puisque Novak Djokovic a immédiatement recollé puis, remportant les quatre derniers jeux, a empoché la première manche. Un avantage que le Serbe n’a pas démenti à l’entame du deuxième set car, après avoir écarté deux balles de break dans le premier jeu, il a prolongé sa série en menant très rapidement cinq jeux à rien. Ecartant trois premières balles de match, Alejandro Davidovich Fokina n’a fait que retarder l’échéance. En effet, Novak Djokovic a ensuite mis un terme au suspense à sa troisième balle de match sur son service, écartant entretemps une dernière balle de débreak. Ne concédant que trois jeux, Novak Djokovic se qualifie sans forcer pour les quarts de finale (6-2, 6-1 en 1h11’). Le Serbe, pour une place en demi-finale, devra se défaire de Stefanos Tsitsipas. Le Grec a, en effet, pris le meilleur sur le finaliste du Masters 1000 de Madrid Matteo Berrettini. Un duel qui s’est transformé en bras de fer durant la première manche, aucun des deux joueurs ne lâchant un pouce de terrain au service. Mais, grâce à six points remportés consécutivement, Stefanos Tsitsipas a su faire la différence au jeu décisif. Plus agressif, le Grec a désarçonné son adversaire mai sa dû attendre le troisième jeu pour faire le break, sauvant ensuite deux opportunités de revenir à hauteur pour Matteo Berrettini. Assurant son emprise sur le match avec un double break, c’est sur un jeu blanc que le numéro 5 mondial a conclu la rencontre (7-6, 6-2 en 1h37’).

Karatsev stoppé en huitièmes de finale

Après avoir profité des difficultés de Daniil Medvedev sur terre battue, Aslan Karatsev ne verra pas les quarts de finale du Masters 1000 de Rome. Le Russe, demi-finaliste du dernier Open d’Australie, a chuté face à Reilly Opelka, qui avait déjà mis un terme au parcours de Richard Gasquet au premier tour. Sans la moindre balle de break à signaler durant le premier set, c’est logiquement au jeu décisif que les deux joueurs se sont expliqués. Aslan Karatsev a eu deux balles pour l’emporter mais a cédé et, remportant les quatre derniers points, Reilly Opelka a pris les devants dans cette rencontre. Un ascendant que l’Américain a très vite confirmé, breakant le Russe dès le troisième jeu. Sauvant deux balles de débreak sur le chemin, Reilly Opelka a conclu la rencontre sur un dernier jeu blanc (7-6, 6-4 en 1h39’) et retrouvera soit Félix Auger-Aliassime, soit Federico Delbonis pour une place en demi-finales.



Totalement décomplexé, Sonego ne s'est pas laissé perturber par la réaction de Thiem, revenu d'un set contre lui à une manche partout, pas plus qu'il n'a baissé les bras lorsque le vainqueur du dernier US Open s'est retrouvé à un point de la qualification dans le dernier set alors que le couvre-feu en place dans la capitale italienne avait vidé les tribunes.