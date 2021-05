Paire : « Je paierai l’amende »

Sinner sans pitié pour Humbert



Make that 20 wins this season for @janniksin! 👏

The Italian teenager defeats Humbert 6-2 6-4 to set up a R2 clash with Nadal 🍿👀#IBI21 pic.twitter.com/e4bsQe492g



— Tennis TV (@TennisTV) May 10, 2021

Mannarino renversé par Dellien

Djokovic ne retrouvera pas Evans



Dream start in Rome! 🇮🇹@Taylor_Fritz97 ​defeats Evans 6-3 6-2 to set up a R2 clash with World No.1 Novak Djokovic.#IBI21 pic.twitter.com/tPEVy7E5IQ

— Tennis TV (@TennisTV) May 10, 2021

Hurkacz abandonne



Unfortunately, Hubert Hurkacz is forced to retire from his match with Lorenzo Musetti through injury 😔



The Italian will meet Reilly Opelka in R2.#IBI21 pic.twitter.com/oUUcLdqxgC

— Tennis TV (@TennisTV) May 10, 2021

ROME (Italie, Masters 1000, terre battue, 2 563 710€)

1er tour

Monfils (FRA, n°14)

Gasquet (FRA)

Mannarino (FRA)

Paire (FRA) : 6-4, 6-3

Humbert (FRA)

C'était malheureusement couru d'avance. Une semaine après avoir repris goût au tennis à Madrid, où le public est de nouveau autorisé dans les gradins,L'Avignonnais ne s'en est jamais caché : il ne voit pas l'intérêt de pratiquer son sport dans ces conditions, au même titre qu'il n'y trouve aucune motivation. Cela s'est bien vu ce lundi oùPaire, qui ne s'est illustré que sur deux ou trois coups venus d'ailleurs dont il a le secret, a concédé à 3-3 dans le premier set le seul break de la manche sans jamais réussir à le combler. Le joueur qui s'est vu fermer les portes de l'équipe de France pour les Jeux de Tokyo en raison de son comportement et de ses paroles de ces dernières semainesEstimant la balle faute sur un service de l'Italien alors que l'arbitre était certain du contraire,Une seule chose intéressait le Français :« Je paierai l’amende », a fait savoir à voix haute celui qui restait sur six défaites au premier tour avant de battre Basilashvili à Madrid la semaine dernière. Assez désespérant...Surpris par Popyrin dès le deuxième tour à Madrid la semaine dernière alors qu'il sortait d'une demi-finale à Barcelone, Jannik Sinner a à coeur de se racheter cette semaine à Rome, sur ses terres. Malheureusement pour Ugo Humbert, la réaction de l'Italien passait d'abord par une victoire face au Français.Sinner, tout de suite très agressif, a mis d'entrée son jeu en place pour prendre le large et basculer rapidement avec un set d'avance. Humbert, incapable de marquer plus de deux jeux dans cette première manche à sens unique, a tenté d'enrayer la belle mécanique du finaliste à Miami le mois dernier, mais cela n'a pas duré bien longtemps. Maître de son sujet, la jeune pépite italienne de 19 ans a repris sa marche en avant, sans laisser beaucoup plus d'espoir dans la deuxième manche qu'il ne l'avait fait dans la première à un Humbert déjà sorti au premier tour à Madrid et Monte-Carlo.En héritant du qualifié bolivien Hugo Dellien, 128eme mondial, Adrian Mannarino pensait peut-être avoir eu de la chance au tirage. Mais le troisième Français en lice ce lundi a lui aussi été éliminé !Mannarino a pourtant bien débuté en breakant d'entrée son adversaire, puis à 5-2, pour empocher le premier set. Et dans le deuxième, il a mené 3-0, pensant alors s'acheminer vers une victoire facile. Mais le Bolivien s'est réveillé ! Il a d'abord débreaké pour revenir à 3-3, puis a pris une nouvelle fois le service adverse à 5-5 pour égaliser à une manche partout. Sur sa lancée, Dellien a enfoncé le clou en breakant Mannarino d'entrée de troisième set, puis encore à 4-1. Et même si le Français a effacé l'un de ses breaks de retard (4-2), il a encore perdu son service dans la foulée, puis le match. "Mana" n'a donc toujours pas remporté la moindre rencontre du tableau principal à Rome en six participations, et c'est Dellien qui aura le redoutable honneur de défier Alexander Zverev au tour suivant.Un mois après l'exploit de taille du britannique face au Serbe en 8emes de finale à Monte-Carlo, le tirage au sort avait réservé des retrouvailles entre Daniel Evans et Novak Djokovic à Rome, dès le deuxième tour.Le 26eme mondial, battu en 8emes de finales à Madrid la semaine dernière par Alexander Zverev, futur vainqueur, s'est incliné d'entrée lundi (comme il l'avait déjà été à Barcelone, par Corentin Moutet) face à Taylor Fritz.Ce jour-là, le meilleur joueur du circuit, soi-disant touché aux abdominaux, avait profité que l'organisation vide les tribunes après le quatrième set pour respecter le protocole sanitaire pour se relancer dans le cinquième set.Hubert Hurkacz, vainqueur surprise du Masters 1000 de Miami, n'a gagné qu'un match depuis son triomphe floridien, lors de son entrée en lice à Monte-Carlo contre Thomas Fabbiano, et il n'a pas renoué avec la victoire ce lundi à Rome. Au contraire !Visiblement touché à une jambe, il avait du mal à se déplacer sur le court. Avant cette fin de match prématurée, Hurkacz avait perdu le premier set en se faisant breaker à 5-4, après avoir manqué deux balles de break à 1-1 en début de rencontre. Dans le deuxième, il a perdu son service à 1-0, et Musetti menait 2-0 40-0 lorsqu'il a jeté l'éponge. C'est donc l'Italien qui affrontera le tombeur de Richard Gasquet, Reilly Opelka. Quant à Hurkacz, il n'avait prévu de s'aligner sur aucun tournoi avant Roland-Garros. A voir s'il change d'avis si sa blessure n'est pas trop grave...(Avec A.S.)- Byebat Evans (GBR) : 6-3, 6-2Carballes Baena (ESP, Q) - Norrie (GBR, Q)Davidovich Fokina (ESP, Q) - Dimitrov (BUL, n°16)Berrettini (ITA, n°9) - Basilashvili (GEO)Millman (AUS) - Lajovic (SER)Cilic (CRO) - Bublik (KAZ)- Bye- Byebat Nishioka (JAP, LL) : 6-0, 6-2bat De Minaur (AUS) : 6-4, 6-3Sonego (ITA) -Bautista Agut (ESP, n°10) - Paul (USA, Q)bat Harris (AFS) : 7-5, 6-2bat Bedene (SLO, LL) : 6-3, 6-1- Bye- Byebat Krajinovic (SER) : 6-3, 6-7, 6-4bat Khachanov (RUS) : 3-6, 6-4, 6-0bat Caruso (ITA, WC) : 6-4, 6-1bat Hurkacz (POL, n°15) : 6-4, 2-0 abandonbat: 6-1, 7-5bat Kecmanovic (SER) : 7-6 (2), 6-4- Bye– Byebat: 2-6, 7-5, 6-2bat Fognini (ITA) : 6-3, 6-4bat Djere (SER) : 4-6, 6-3, 6-1Shapovalov (CAN, n°13) - Majchrzak (POL, Q)batbat: 6-2, 6-4- Bye