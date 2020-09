Rublev assure, de Minaur à la porte

Ca passe pour Millman et Lajovic

ROME (Italie, ATP Masters 1000, terre battue, 3 465 045€)

Deuxième tour

Monfils (FRA, n°5)

Humbert (FRA)

Premier tour

Monfils (FRA, n°5)

Humbert (FRA)

Paire (FRA)

Mannarino (FRA)

Le Masters 1000 de Rome n’aura pas duré très longtemps pour Adrian Mannarino. Le Français n’a pas été en mesure de prendre à défaut la tête de série numéro 13 du tournoi, Milos Raonic. Pourtant, le Français a fait mieux que résister durant la première manche, tenant ses jeux de service avec trois balles de break sauvées pour emmener le 19eme mondial au jeu décisif. Un tiebreak facilement remporté par le Canadien à sa première balle de set. La deuxième manche est vite apparue plus difficile pour le 38eme joueur mondial qui, cette fois, n’a pas pu sauver les deux balles de break qu’il a eu contre lui. C’est finalement sur un jeu blanc que Milos Raonic a conclu la rencontre, qui a été perturbée par la pluie durant la première manche (7-6, 6-2). Le Canadien retrouvera au deuxième tour Dusan Lajovic. Un tour que Kyle Edmund ne verra pas, le Britannique a chuté contre le qualifié italien Marco Cecchinato (3-6, 7-6, 6-2). Une des surprises de cette journée de mardi restera l'élimination d'entrée de Stan Wawrinka. La tête de série numéro 10, après avoir manqué sa première manche face au qualifié Lorenzo Musetti, 249eme mondial s'est incliné au jeu décisif du deuxième set (6-0, 7-6). L'Italien retrouvera Kei Nishikori au deuxième tour.Quart de finaliste à l'US Open, Andrey Rublev n'a pas manqué ses débuts sur terre battue. Ce mardi, à Rome, le Russe a tranquillement dominé Facundo Bagnis, issu des qualifications, en deux sets (6-4, 6-4). Malgré une première manche où il a perdu trois fois son service, le numéro 12 au classement ATP n'a pas tremblé et verra le prochain tour, où le Polonais Hubert Hurkacz l'attendait. En revanche, c'est déjà terminé pour l'une des bonnes surprises à Flushing Meadows. Opposé à Dominik Koepfer, Alex De Minaur a été surpris d'entrée après avoir remporté le premier set (3-6, 6-3, 7-6). Bien parti dans une rencontre marquée par de nombreux breaks, l'Australien a même eu une balle de match à 5-4 dans la dernière manche. Au final, c'est l'Allemand issu des qualifications qui défiera Gaël Monfils au 2eme tour. Un autre bien classé a été sorti, à savoir Jan-Lennard Struff. Eliminé par Novak Djokovic aux Etats-Unis, le numéro 30 mondial a été surpris par Federico Coria au Foro Italico (6-1, 7-6), qui a désormais rendez-vous avec Matteo Berrettini.Dans les autres rencontres, John Millman continue à Rome, après avoir battu Joao Sousa en deux manches (7-5, 7-6), et jouera contre Diego Schwartzman au 2eme tour. Très moyen à l'US Open, Dusan Lajovic s'est repris sur la terre battue en éliminant Alejandro Davidovich Fokina, pourtant à son avantage, lui, lors du dernier Grand Chelem. En deux sets (6-4, 6-4) et presque deux heures, le Serbe a fait le travail pour affronter le vainqueur du duel entre Milos Raonic et Adrian Mannarino. A noter également, l'élimination surprise de Sam Querrey contre Pedro Martinez (6-3, 7-6). Sorti d'entrée à Cincinnati et à l'US Open, l'Américain a visiblement du mal à reprendre sa saison après cette longue interruption causée par la pandémie de coronavirus. Enfin, dans une rencontre qui s'est terminée tardivement lundi, Stefano Travaglia avait battu Taylor Fritz (6-4, 7-6). Tête de série numéro 12, Denis Shapovalov sera bien au rendez-vous du deuxième tour après son succès sur Guido Pella (6-2, 6-3). Sacré à Kitzbühel ce dimanche Miomir Kecmanovic n'a pas enchaîné, chutant d'entrée face à Yoshihito Nishioka (6-4, 6-1).(Avec G.M.)Djokovic (SER, n°1) - Caruso (ITA, WC)Cecchinato (ITA, Q) - Krajinovic (SER)Musetti (ITA, Q) - Nishikori (JAP)Koepfer (ALL, Q) -Berrettini (ITA, n°4) - Coria (ARG, Q)Travaglia (ITA, WC) - Coric (CRO)Ruud (NOR) - Sonego (ITA)Cilic (CRO) - Goffin (BEL, n°6)Fognini (ITA, n°7) -Martinez (ESP, Q) - Shapovalov (CAN)Dimitrov (BUL, n°15) - Nishioka (JAP)Sinner (ITA, WC) - Tsitsipas (GRE, n°3) - ByeSchwartzman (ARG, n°8) - Millman (AUS)Hurkacz (POL) - Rublev (RUS, n°9)Raonic (CAN, n°13) - Lajovic (SER)Carreño Busta (ESP) - Nadal (ESP, n°2)- Byebat Sandgren (USA, Q) : 3-6, 6-3, 7-6 (4)bat Edmund (GBR) : 3-6, 7-6 (7), 6-2bat Auger-Aliassime (CAN, n°16) : 6-4, 7-5bat Wawrinka (SUI, n°10) : 6-0, 7-6 (2)bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-4, 7-6 (3)bat De Minaur (AUS) : 3-6, 6-3, 7-6 (5)- Bye- Byebat Struff (ALL) : 6-1, 7-6 (5)bat Fritz (USA) : 6-4, 7-6 (4)bat Garin (CHI, n°14) : 6-4, 6-4bat Khachanov (RUS, n°11) : 6-3, 3-6, 6-1bat Basilashvili (GEO) : 6-3, 6-1bat Bublik (KAZ) : 6-7 (4), 6-2, 6-4- Bye- Byebat Anderson (AFS, PR) : 6-3, 7-6 (5)bat Querrey (USA) : 6-3, 7-6 (3)bat Pella (ARG) : 6-2, 6-3bat Mager (ITA, WC) : 7-5, 6-1bat Kecmanovic (SER) : 6-4, 6-1bat: 6-2, 6-1- Bye- Byebat J.Sousa (POR, LL) : 7-5, 7-6 (2)bat Evans (GBR) : 6-3, 3-6, 7-5bat Bagnis (ARG, Q) : 6-4, 6-4bat: 7-6 (3), 6-2bat Davidovich Fokina (ESP, Q) : 6-4, 6-4- Bye- Bye