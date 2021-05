ATP - Rome : Qualification expéditive pour Novak Djokovic

Novak Djokovic était visiblement pressé. Programmé en ouverture sur le Court Central du Foro Italico, le numéro 1 mondial aura eu besoin d’à peine un peu plus d’une heure pour se qualifier pour les quarts de finale du Masters 1000 de Rome. Opposé au qualifié espagnol Alejandro Davidovich Fokina, tombeur de Grigor Dimitrov au premier tour, le Serbe a tout d’abord débuté par un faux-départ. En effet, la tête de série numéro 1 du tournoi a été breakée dès le premier jeu. Un événement qui restera une péripétie puisque Novak Djokovic a immédiatement recollé puis, remportant les quatre derniers jeux, a empoché la première manche. Un avantage que le Serbe n’a pas démenti à l’entame du deuxième set car, après avoir écarté deux balles de break dans le premier jeu, il a prolongé sa série en menant très rapidement cinq jeux à rien. Ecartant trois premières balles de match, Alejandro Davidovich Fokina n’a fait que retarder l’échéance. En effet, Novak Djokovic a ensuite mis un terme au suspense à sa troisième balle de match sur son service, écartant entretemps une dernière balle de débreak. Ne concédant que trois jeux, Novak Djokovic se qualifie sans forcer pour les quarts de finale (6-2, 6-1 en 1h11’). Matteo Berrettini ou Stefanos Tsitsipas sera son adversaire pour une place dans le dernier carré.



ROME (Italie, Masters 1000, terre battue, 2 563 710€)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Davidovich Fokina (ESP, Q) : 6-2, 6-1

Berrettini (ITA, n°9) - Tsitsipas (GRE, n°5)

Thiem (AUT, n°4) - Sonego (ITA)

Bautista Agut (ESP, n°10) - Rublev (RUS, n°7)



Auger-Aliassime (CAN) - Delbonis (ARG, Q)

Opelka (USA) - Karatsev (RUS)

A.Zverev (ALL, n°6) - Nishikori (JAP)

Shapovalov (CAN, n°13) - Nadal (ESP, n°2)