Dominic Thiem n’aura pas eu une entrée en lice facile dans le Masters 1000 de Rome. L’Autrichien, numéro 4 mondial, a été mis en difficulté par Marton Fucsovics dès le premier jeu. Le Hongrois a fait le break d’entrée mais, à force d’insister, Dominic Thiem a su revenir à trois jeux partout… pour mieux céder en suite. En effet, remportant les trois derniers jeux, Marton Fucsovics a pris l’ascendant dans cette rencontre et l’a même confirmé dès l’entame de la deuxième manche. Après avoir manqué deux occasion dès le premier jeu de service de Dominic Thiem, le 44eme joueur mondial a breaké l’Autrichien pour mener trois jeux à un. Toutefois, la tête de série numéro 4 a immédiatement réagi pour recoller avec difficulté à trois jeux partout. Dès lors, les deux joueurs ont tenu leur mise en jeu jusqu’au jeu décisif. Il n’a suffi que d’un point remporté sur le service adverse, le tout dernier, pour que Dominic Thiem recolle à une manche partout. Mais, si Marton Fucsovics a eu trois opportunités de prendre le service de l’Autrichien, le Hongrois a sombré dans le dernier set. Remportant les six jeux disputés, le numéro 4 mondial sort sans encombre d’une rencontre qui avait bien mal débuté pour lui (3-6, 7-6, 6-0 en 2h35’) et sera opposé en huitièmes de finale à Lorenzo Sonego, qui a pris le meilleur sur son compatriote Gianluca Mager (6-4, 6-4 en 1h28'). Tête de série numéro 10, Roberto Bautista Agut a connu un peu moins de difficultés, malgré une première manche remportée au jeu décisif, pour dominer Cristian Garin (7-6, 6-3 en 2h03’), avec la tête de série numéro 7 Andrey Rublev, tombeur de Jan-Lennard Struff (6-7, 6-1, 6-4 en 2h19'), qui sera son adversaire pour une place en quarts de finale.

A.Zverev repart de plus belle, Djokovic connait son prochain adversaire

Trois jours après son sacre à Madrid, Alexander Zverev n’est pas rassasié. L’Allemand, tête de série numéro 6 du Masters 1000 de Rome, n’a pas connu la moindre difficulté pour se défaire d’Hugo Dellien au deuxième tour. Pas inquiété au service par le Bolivien, le numéro 6 mondial a pris deux fois consécutivement le service de son adversaire pour ensuite assurer et remporter à sa première opportunité la première manche. Si, dès le troisième jeu, Alexander Zverev a une nouvelle fois breaké Hugo Dellien, ce dernier s’est alors réveillé et a mis une énorme pression sur le service de l’Allemand. Le résultat a été un jeu interminable avec sept égalités mais surtout six balles de débreak que le 128eme mondial n’a pas su convertir. Ayant laissé passer la tempête, Alexander Zverev a ensuite pu aller chercher le double break. Un avantage qui s’est avéré être définitif, l’Allemand n’ayant au final besoin que de deux balles de match pour sceller le sort du match (6-2, 6-2 en 1h21’) et rejoindre Kei Nishikori en huitièmes de finale. Alejandro Davidovich Fokina, pour sa part, a pris le meilleur sur Cameron Norrie (6-2, 6-3 en 1h19’) et affrontera le numéro 1 mondial Novak Djokovic en huitièmes de finale.

Medvedev et la terre battue, ça ne marche toujours pas

Daniil Medvedev ne le cache plus, il déteste jouer sur terre battue et l’a prouvé une fois de plus lors de son entrée en lice dans le Masters 1000 de Rome. Le numéro 2 mondial a, en effet, chuté face à son compatriote Aslan Karatsev en deux manches. Si les deux joueurs ont rivalisé lors des quatre premiers jeux, le demi-finaliste du dernier Open d’Australie a alors pris la main, remportant les cinq derniers jeux et la première manche par la même occasion. Ne voulant pas une nouvelle fois prendre la porte au premier tour dans un tournoi disputé sur l’ocre, Daniil Medvedev a haussé son niveau de jeu et a même obtenu une balle de break dans le sixième jeu de la deuxième manche. Toutefois, le 27eme mondial est parvenu à l’écarter avant de répondre du tac-au-tac en prenant le service de son adversaire dans le souvent crucial septième jeu. A partir de là, le sort en était jeté et c’est sur un jeu blanc qu’Aslan Karatsev a logiquement conclu la rencontre (6-2, 6-4 en 1h18’) et rejoint l’Américain Reilly Opelka en huitièmes de finale. Medvedev restera tout de même n°2 mondial à l'issue du tournoi, quels que soient les résultats de Thiem et Nadal. Dans le même quart de tableau, une autre tête de série a été balayée en deux sets : David Goffin (n°12). Le Belge est passé totalement à côté de son match face à Federico Delbonis, 64eme mondial, et ne parvient pas à confirmer son quart de finale à Monte-Carlo (huitième de finale à Barcelone, forfait à Madrid). Auteur de quatre doubles-fautes et breaké à quatre reprises, Goffin ne s'est pas procuré la moindre balle de break lors de cette partie. L'Argentin lui a pris son service à 1-0 et 5-2 dans le premier set et à 1-0 et 4-1 dans le deuxième, pour s'offrir un huitième de finale face à Felix Auger-Aliassime. David Goffin tentera quant à lui de reprendre confiance la semaine prochaine à Lyon.



(Avec A.S.)



ROME (Italie, Masters 1000, terre battue, 2 563 710€)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) bat Fritz (USA) : 6è3, 7-6 (5)

Davidovich Fokina (ESP, Q) bat Norrie (GBR, Q) : 6-2, 6-3

Berrettini (ITA, n°9) - Millman (AUS)

Cilic (CRO) - Tsitsipas (GRE, n°5)



Thiem (AUT, n°4) bat Fucsovics (HUN) : 6-3, 6-7 (5), 6-0

Sonego (ITA) bat Mager (ITA, WC) : 6-4, 6-4

Bautista Agut (ESP, n°10) bat Garin (CHI) : 7-6 (5), 6-3

Rublev (RUS, n°7) bat Struff (ALL) : 6-7 (7), 6-1, 6-4



Auger-Aliassime (CAN) bat Schwartzman (ARG, n°8) : 6-1, 6-3

Delbonis (ARG, Q) bat Goffin (BEL, n°12) : 6-2, 6-1

Opelka (USA) bat Musetti (ITA, WC) : 6-4, 6-4

Karatsev (RUS) bat Medvedev (RUS, n°3) : 6-2, 6-4



A.Zverev (ALL, n°6) bat Dellien (BOL, Q) : 6-2, 6-2

Nishikori (JAP) bat Carreño Busta (ESP, n°11) par forfait

Shapovalov (CAN, n°13) - Travaglia (ITA, WC)

Sinner (ITA) - Nadal (ESP, n°2)