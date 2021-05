ATP - Rome : Qualification difficile pour Dominic Thiem

Dominic Thiem n’a aura pas eu une entrée en lice facile dans le Masters 1000 de Rome. L’Autrichien, numéro 4 mondial, a été mis en difficulté par Marton Fucsovics dès le premier jeu. Le Hongrois a fait le break d’entrée mais, à force d’insister, Dominic Thiem a su revenir à trois jeux partout… pour mieux céder en suite. En effet, remportant les trois derniers jeux, Marton Fucsovics a pris l’ascendant dans cette rencontre et l’a même confirmé dès l’entame de la deuxième manche. Après avoir manqué deux occasion dès le premier jeu de service de Dominic Thiem, le 44eme joueur mondial a breaké l’Autrichien pour mener trois jeux à un. Toutefois, la tête de série numéro 4 a immédiatement réagi pour recoller avec difficulté à trois jeux partout. Dès lors, les deux joueurs ont tenu leur mise en jeu jusqu’au jeu décisif. Il n’a suffit que d’un point remporté sur le service adverse, le tout dernier, pour que Dominic Thiem recolle à une manche partout. Mais, si Marton Fucsovics a eu trois opportunités de prendre le service de l’Autrichien, le Hongrois a sombré dans le dernier set. Remportant les six jeux disputés, le numéro 4 mondial sort sans encombre d’une rencontre qui avait bien mal débuté pour lui (3-6, 7-6, 6-0 en 2h35’) et sera opposé en huitièmes de finale à un Italien, Gianluca Mager ou Lorenzo Sonego. Tête de série numéro 10, Roberto Bautista Agut a connu un peu moins de difficultés, malgré une première manche remportée au jeu décisif, pour dominer Cristian Garin (7-6, 6-3 en 2h03’), avec Jan-Lennard Struff ou la tête de série numéro 7 Andrey Rublev qui sera son adversaire pour une place en quarts de finale. Alejandro Davidovich Fokina, pour sa part, a pris le meilleur sur Cameron Norrie (6-2, 6-3 en 1h19’) et affrontera le numéro 1 mondial Novak Djokovic en huitièmes de finale.



ROME (Italie, Masters 1000, terre battue, 2 563 710€)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) bat Fritz (USA) : 6è3, 7-6 (5)

Davidovich Fokina (ESP, Q) bat Norrie (GBR, Q) : 6-2, 6-3

Berrettini (ITA, n°9) - Millman (AUS)

Cilic (CRO) - Tsitsipas (GRE, n°5)



Thiem (AUT, n°4) bat Fucsovics (HUN) : 6-3, 6-7 (5), 6-0

Mager (ITA, WC) - Sonego (ITA)

Bautista Agut (ESP, n°10) bat Garin (CHI) : 7-6 (5), 6-3

Struff (ALL) - Rublev (RUS, n°7)



Auger-Aliassime (CAN) bat Schwartzman (ARG, n°8) : 6-1, 6-3

Delbonis (ARG, Q) - Goffin (BEL, n°12)

Opelka (USA) bat Musetti (ITA, WC) : 6-4, 6-4

Karatsev (RUS) - Medvedev (RUS, n°3)



A.Zverev (ALL, n°6) - Dellien (BOL, Q)

Nishikori (JAP) bat Carreño Busta (ESP, n°11) par forfait

Shapovalov (CAN, n°13) - Travaglia (ITA, WC)

Sinner (ITA) - Nadal (ESP, n°2)