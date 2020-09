ATP - Rome : Paire peste contre la programmation de son match face à Sinner

PROGRAMMATION DE MERDE !!! Merci @InteBNLdItalia 👏🏼👏🏼👏🏼 J’ai fait une seule demande c est de jouer mardi pour avoir un jour de plus d’entraînement avec ce qu’il m’est arrivé à NEW YORK et comme je joue un Italien vous me mettez Lundi!! #super #BRAVO @atptour 👍🏼#goodjob #notfair

— paire benoit (@benoitpaire) September 13, 2020

Paire : « Comme je joue un Italien... »

C’est sans doute un Benoît Paire énervé qui va fouler la terre battue de Rome ce lundi. En effet, via son compte officiel Twitter, le Français a laissé éclater sa colère à l’encontre des organisateurs du Masters 1000 qui a lieu la semaine prochaine dans la capitale italienne. De retour à la compétition après sa mésaventure de l’US Open, tournoi qu’il a manqué en raison d’un test positif au coronavirus avant d’être mis dans une quarantaine stricte à New York, le natif d’Avignon s’est emporté contre la programmation de son premier match.Opposé au jeune italien Jannik Sinner pour ses débuts sur terre battue avant Roland-Garros, Benoît Paire avait fait auprès des organisateurs une demande afin de disputer la rencontre ce mardi, deuxième jour où les matchs du premier tour seront disputés. Une demande qui a été refusée et le Français a tenu à le faire savoir. « Merci aux organisateurs. J’ai fait une seule demande, c’est de jouer mardi pour avoir un jour de plus d’entraînement avec ce qu’il m’est arrivé à New York et comme je joue un Italien vous me mettez lundi », a déclaré l’Avignonnais.