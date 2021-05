ATP - Rome : Opelka terrassé par Nadal

Rafael Nadal n’a pas succombé à la surprise de la semaine. En demi-finale du Masters 1000 de Rome, le numéro 3 mondial a su faire la différence face à Reilly Opelka pour valider son billet pour la finale. Pourtant, c’est bien l’Américain qui a eu l’occasion de faire tourner le premier set en sa faveur. Dans un quatrième jeu accroché, le 47eme joueur mondial a obtenu quatre balles de break mais le Majorquin a su toutes les écarter et, contre un joueur de la trempe de Rafael Nadal, il ne faut pas laisser passer ce genre d’opportunité. En effet, à sa première balle de break, le « Taureau de Manacor » a pris le service de Reilly Opelka et n’a plus été inquiété ensuite. L’Espagnol a même eu trois opportunités de double break avant de conclure la première manche sur un jeu blanc. L’Américain pourra d’autant plus regretter ses balles de break qu’il n’est pas parvenu à déstabiliser Rafael Nadal tout au long de la deuxième manche. De plus, la tête de série numéro 2 du tournoi n’a pas voulu faire durer le suspense. En effet, c’est dès le troisième jeu que le Majorquin a pris l’ascendant à sa troisième balle de break pour ensuite aller tranquillement chercher la victoire à sa première balle de match (6-4, 6-4 en 1h33’), avec Novak Djokovic ou Lorenzo Sonego qui sera son adversaire pour le titre ce dimanche.



ROME (Italie, Masters 1000, terre battue, 2 563 710€)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



Finale

Djokovic (SER, n°1) ou Sonego (ITA)

Nadal (ESP, n°2) bat Opelka (USA) : 6-4, 6-4



Demi-finales

Djokovic (SER, n°1) - Sonego (ITA)

