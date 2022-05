ATP - Rome : Nadal sans pitié avec Isner

Rafael Nadal était pressé. Ce mercredi, l'Espagnol, 4eme joueur mondial et tête de série n°3, s'est tranquillement qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome en Italie, sur terre battue, après sa victoire contre l'Américain John Isner, 27eme joueur mondial, en deux sets (6-3, 6-1) et 1h17 de jeu. Dans la première manche, les deux joueurs ont fait jeu égal, pendant les six premiers jeux. A 3-3, l'Espagnol s'est alors mis en danger le premier sur son service, obligé de sauver deux balles de break. Dans la foulée, Rafael Nadal a fini par prendre le service de son adversaire, à sa deuxième opportunité et au meilleur des moments, pour ensuite conclure sur un ultime jeu blanc (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, l'Américain a été breaké d'entrée, avant de perdre ensuite ses deux ultimes services, malgré une balle de match sauvée (6-1).



En huitièmes de finale, l'Espagnol Rafael Nadal, 4eme joueur mondial et tête de série n°3, affrontera le Canadien Denis Shapovalov, 16eme joueur mondial et tête de série n°13. C'est en revanche terminé pour un autre Espagnol, à savoir Pablo Carreno-Busta, 18eme joueur mondial et tête de série n°15, sorti par le Russe Karen Khachanov, 24eme joueur mondial, en trois sets (6-4, 2-6, 6-1) et 2h05 de jeu.