ATP - Rome : Nadal domine Djokovic en trois sets et s'adjuge le tournoi pour la dixième fois

May 16, 2021 19:55 La cinquième confrontation en finale à Rome entre Rafael Nadal et Novak Djokovic a vu l'Espagnol avoir le dernier mot. Le numéro 2 mondial remporte le tournoi pour la dixième fois de sa carrière et sera une nouvelle fois l'immense favori pour la victoire à Roland-Garros.