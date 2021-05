ATP - Rome : Nadal content de son état physique

Déjà vu for Zverev & Nadal 🎾



« Ça me donne confiance en mon corps »

Ce jeudi, Rafael Nadal a remporté un nouveau long combat., où il affrontera l'Allemand Alexander Zverev vendredi. L'actuel numéro 3 au classement ATP a souffert et a même du sauver une balle de match à 6-5 pour son adversaire dans la dernière manche. Finalement, après 3h27, c'est le vainqueur de Roland-Garros à 13 reprises qui s'en est sorti sur la terre battue romaine. Alors qu'il aura 35 ans le 3 juin prochain,Avant de retrouver son bourreau la semaine dernière à Madrid ce vendredi, l'Espagnol semblait tout de même content de comment son corps a réagi.« C'est une victoire importante pour moi. Être capable de gagner des longs matchs comme aujourd'hui (jeudi) en 3h27, ou comme la finale de Barcelone en 3h38.C'est vrai que je dois mieux faire les choses demain (vendredi). Mais l'essentiel, aujourd'hui, pour moi est de récupérer physiquement, non ? C'est une victoire positive pour moi. Je me suis battu jusqu'au bout pour être en quarts de finale. On va voir comme je vais me réveiller demain matin.», a notamment déclaré Nadal, en conférence de presse, dans des propos repris par L'Equipe. L'Espagnol va devoir bien récupérer avant de jouer l'un des hommes en forme du moment.