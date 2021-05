Djokovic a pris son temps



The defending champion is up and running in Rome! 🇮🇹



World No.1 @DjokerNole defeats Fritz 6-3 7-6(5) to move into R3.#IBI21 pic.twitter.com/klKHFXtoRS

— Tennis TV (@TennisTV) May 11, 2021

Dimitrov enchaîne les déconvenues

Schwartzman n'y arrive pas

ROME (Italie, Masters 1000, terre battue, 2 563 710€)

2eme tour

Le premier tour du Masters 1000 de Rome n’a pas souri aux Français. Après Benoît Paire, Ugo Humbert et Adrian Mannarino ce lundi, c’est le dernier représentant tricolore en lice, Gaël Monfils, qui n’a pas passé l’écueil du premier tour. Pour son premier match depuis l’Open d’Australie, la tête de série numéro 14 du tournoi s’est inclinée en trois manches face à Lorenzo Sonego. Une rencontre qui a vite tourné en échange de breaks, l’Italien profitant de trois jeux de service perdus consécutivement pour prendre l’avantage. Après avoir laissé échapper une balle de double break, le 33eme joueur mondial a vu Gaël Monfils recoller à quatre jeux partout mais le Tricolore a immédiatement perdu une troisième fois sa mise en jeu sans parvenir à inverser la tendance, concédant ainsi le premier set. Avec le break très tôt dans la deuxième manche, Lorenzo Sonego a crû avoir fait le plus dur mais le 15eme joueur mondial avait de la ressource pour revenir à quatre jeux partout après avoir manqué trois premières balles de débreak plus tôt dans la manche. Ensuite, le Français est allé chercher l’égalisation à une manche partout sur le service de l’Italien. Ce dernier a haussé le ton dès les premiers échanges du dernier set pour breaker d’entrée. Mais, à sa première occasion, Gaël Monfils est revenu à trois jeux partout. C’est toutefois Lorenzo Sonego qui a eu le dernier mot, breakant à quatre jeux partout pour ensuite conclure sur un jeu blanc (6-4, 5-7, 6-4 en 2h49’) et rejoindre son compatriote Gianluca Mager au deuxième tour. Tête de série numéro 13? Denis Shapovalov s’est qualifié aux dépens du qualifié polonais Kamil Majchrzak (6-1, 6-3 en 1h07’) alors que Pablo Carreno Busta a déclaré forfait pour affronter Kei Nishikori, qui se qualifie pour les huitièmes de finale tout comme Reilly Opelka, tombeur de Lorenzo Musetti (6-4, 6-4 en 1h13’).Pour son premier match depuis le 24 avril et sa défaite en demi-finale à Belgrade contre Aslan Karatsev, Novak Djokovic était opposé à Taylor Fritz (31eme). Et le Serbe a entamé la défense de son titre par une victoire 6-3, 7-6, mais il aurait pu s'éviter du rab. En effet, n°1 mondial a servi pour le match à 5-4 dans le deuxième set (il avait remporté le premier en breakant à 1-0, puis avait de nouveau breaké à 2-2 dans le deuxième) mais s'est fait débreaker, ce qui a provoqué une grosse colère contre l'arbitre, qui n'aurait pas bien jugé une marque selon lui... et contre la pluie qui commençait à tomber.Un tie-break remporté 7-5 par Djokovic, après avoir été mené 5-4. Il a donc passé 1h37 sur le court en temps de jeu effectif, mais beaucoup plus dans les vestiaires, ce qui a dû l'énerver. Au tour suivant, le Serbe sera opposé à Cameron Norrie ou Alejandro Davidovich Fokina.Eliminé au premier tour du Masters 1000 de Madrid par Lloyd Harris, le 17eme joueur mondial a vécu ce mardi la même mésaventure pour son entrée en lice sur la terre battue de Rome., qui s’est sorti des qualifications grâce à son succès sur Corentin Moutet ce dimanche. Un break dans le septième jeu a été suffisant pour l’Espagnol qui, après avoir écarté une balle de débreak, a conclu le premier set à sa deuxième opportunité. La deuxième manche a été plus accrochée avec Grigor Dimitrov qui a breaké le premier avant d’être rattrapé et de manquer deux balles d’égalisation à une manche partout sur le service de son adversaire.et affrontera Cameron Norrie dans un duel de qualifiés, ce dernier ayant pris le meilleur sur Roberto Carballes Baena (6-4, 6-4 en 1h42’).. Un break dans la première manche a suffi au 11eme joueur mondial pour prendre les devants quand la deuxième manche a été plus accrochée, l’Espagnol devant s’y reprendre à deux fois pour se défaire de son adversaire (6-3, 6-4 en 1h32’) et rejoindre Cristian Garin au deuxième tour.Un début de journée qui a également vu John Millman dominer Dusan Lajovic (6-3, 6-4 en 1h26’). Ce dernier retrouvera au deuxième tour la tête de série numéro 9 Matteo Berrettini, tombeur de Nikoloz Basilashvili en trois manches (4-6, 6-2, 6-4 en 2h05’). Demi-finaliste du dernier Roland-Garros, Diego Schwartzman est passé complètement à côté de ses Masters 1000 de préparation.Le Canadien s'est facilement imposé 6-1, 6-3 en 1h00, profitant notamment de la faiblesse de l'Argentin au service (6 doubles-fautes, 5 breaks concédés). "FAA" a breaké à 1-0 et 4-1 pour remporter la première manche et à 2-2 et 5-3 pour gagner la deuxième. Avec cette défaite prématurée, la place de Schwartzman dans le Top 10 est menacée. Il doit s'aligner la semaine prochaine au tournoi de Lyon pour engranger de la confiance avant Roland-Garros.(Avec A.S.)bat Fritz (USA) : 6è3, 7-6 (5)Norrie (GBR, Q) - Davidovich Fokina (ESP, Q)Berrettini (ITA, n°9) - Millman (AUS)Cilic (CRO) - Tsitsipas (GRE, n°5)Thiem (AUT, n°4) - Fucsovics (HUN)Mager (ITA, WC) - Sonego (ITA)Bautista Agut (ESP, n°10) - Garin (CHI)Struff (ALL) - Rublev (RUS, n°7)bat Schwartzman (ARG, n°8) : 6-1, 6-3Delbonis (ARG, Q) - Goffin (BEL, n°12)bat Musetti (ITA, WC) : 6-4, 6-4Karatsev (RUS) - Medvedev (RUS, n°3)A.Zverev (ALL, n°6) - Dellien (BOL, Q)bat Carreño Busta (ESP, n°11) par forfaitShapovalov (CAN, n°13) - Travaglia (ITA, WC)Sinner (ITA) - Nadal (ESP, n°2)