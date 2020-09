ATP - Rome : Le tableau

Après l’US Open, place désormais à la terre battue avec, en ligne de mire, Roland-Garros. Une préparation de la levée parisienne du Grand Chelem qui va démarrer sérieusement à l’occasion du Masters 1000 de Rome, dont le format est finalement resté inchangé malgré l’annulation de celui prévu initialement à Madrid. Ce tournoi verra Rafael Nadal fouler les courts en compétition pour la première fois depuis sa victoire en finale à Acapulco en février dernier. L’Espagnol est assuré de retrouver au deuxième tour son compatriote Pablo Carreño Busta qui, grâce à son parcours à Flushing Meadows, a obtenu un « bye » pour le premier tour comme les huit premières têtes de série.

Djokovic à la relance

Disqualifié à l’US Open face à Pablo Carreño Busta, Novak Djokovic va faire son retour à la compétition à Rome et il pourrait retrouver Félix Auger-Aliassime dès les huitièmes de finale dans une partie de tableau où on retrouve également Stan Wawrinka, Matteo Berrettini ou David Goffin. Côté Français, Benoît Paire va retrouver les courts après avoir été privé de l’US Open pour un test positif au coronavirus et affrontera la pépite italienne Jannik Sinner dès le premier tour. Adrian Mannarino, pour sa part, sera opposé à Milos Raonic avant un potentiel huitième de finale face à Rafael Nadal. Ugo Humbert, lui, démarrera face à Kevin Anderson. Gaël Monfils, qui affrontera un qualifié ou Alex de Minaur pour son entrée en lice, pourrait retrouver Novak Djokovic en quarts de finale.



ROME (Italie, ATP Masters 1000, terre battue, 3 465 045€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



Premier tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Qualifié - Caruso (ITA, WC)

Qualifié - Edmund (GBR)

Krajinovic (SER) - Auger-Aliassime (CAN, n°16)



Wawrinka (SUI, n°10) - Qualifié

Nishikori (JAP) - Ramos-Viñolas (ESP)

Qualifié - de Minaur (AUS)

Monfils (FRA, n°5) - Bye



Berrettini (ITA, n°4) - Bye

Struff (ALL) - Qualifié

Fritz (USA) - Travaglia (ITA, WC)

Coric (CRO) - Garin (CHI, n°14)



Khachanov (RUS, n°11) - Ruud (NOR)

Sonego (ITA) - Basilashvili (GEO)

Cilic (CRO) - Bublik (KAZ)

Goffin (BEL, n°6) - Bye



Fognini (ITA, n°7) - Bye

Anderson (AFS, PR) - Humbert (FRA)

Querrey (USA) - Qualifié

Pella (ARG) - Shapovalov (CAN)



Dimitrov (BUL, n°15) - Mager (ITA, WC)

Nishioka (JAP) - Kecmanovic (SER)

Paire (FRA) - Sinner (ITA, WC)

Tsitsipas (GRE, n°3) - Bye



Schwartzman (ARG, n°8) - Bye

Qualifié - Millman (AUS)

Evans (GBR) - Hurkacz (POL)

Qualifié - Rublev (RUS, n°9)



Raonic (CAN, n°13) - Mannarino (FRA)

Qualifié - Lajovic (SER)

Carreño Busta (ESP) - Bye

Nadal (ESP, n°2) - Bye