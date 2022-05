Si le Masters 1000 de Madrid va se conclure ce dimanche, celui de Rome a déjà vécu ses premiers échanges. Filip Krajinovic s’est, en effet, qualifié pour le deuxième tour du tournoi organisé dans la capitale italienne en prenant le meilleur sur Frances Tiafoe. L’Américain a eu cinq opportunités de prendre le service du Serbe dans la première manche mais sans parvenir à en convertir une seule. Filip Krajinovic a attendu son heure et elle est venue dans un jeu décisif accroché et conclu par le 56eme mondial à la troisième balle de set. Dos au mur, Frances Tiafoe a répondu avec le break dès le premier jeu mais a vu son adversaire revenir à quatre jeux partout. Après avoir manqué une balle de match dans le dixième jeu, Filip Krajinovic a dominé le tiebreak pour conclure la rencontre (7-6, 7-6 en 2h10’) et rejoindre Andrey Rublev, tête de série numéro 6.

Garin rejoint Alcaraz

Cristian Garin, quant à lui, a connu moins de difficultés pour se qualifier. Opposé à l’invité ialien Francesco Passaro, le Chilien n’a pas eu besoin d’une heure et demie pour sceller le sort de la rencontre. Toutefois, la première manche a été marquée par un échange de breaks long de cinq jeu qui a permis au 39eme mondial de prendre l’ascendant avant de conclure le set sur l’engagement de l’Italien. Francesco Passaro, au terme d’un jeu marathon et à sa septième balle de break, a pris le service de Cristian Garin et a mené deux jeux à un. C’est alors que le Chilien a embrayé et enchaîné six jeux remportés pour mettre un terme au suspense (6-3, 6-2 en 1h23’). La tâche sera moins aisée au deuxième tour pour Cristian Garin, qui devra affronter un certain Carlos Alcaraz.

Karatsev sera le premier adversaire de Djokovic

Aslan Karatsev, quant à lui, a eu besoin de trois manches pour dominer Lloyd Harris. Avec un seul break dans le sixième jeu, le Sud-Africain a empoché le premier set. Toutefois, le Russe lui a rendu la pareille dans le deuxième. Prenant le service de son adversaire dans le quatrième jeu, le Russe a ensuite tenu bon pour revenir à une manche partout. L’ultime set a tout d’abord vu Aslan Karatsev prendre les devants pour mener cinq jeux à deux. Mais, au moment de servir pour le match, le 34eme mondial a vacillé et permis à Lloyd Harris de revenir à hauteur et emmener son adversaire au jeu décisif. Si le 38eme mondial a eu une balle de match, c’est Aslan Karatsev qui a eu le dernier mot (3-6, 6-3, 7-6 en 2h38’). Au deuxième tour, le Russe affrontera le numéro 1 mondial Novak Djokovic.

Cilic facile face à Arnaldi

La journée des Italiens n’a pas été bonne puisque Matteo Arnaldi a également dû s’avouer vaincu face à Marin Cilic. Le Croate a frappé fort d’entrée avec le break pour mener trois jeux à rien. Un deuxième jeu de service pris à l’Italien a ensuite permis au 24eme mondial de remporter sans coup férir le premier set. 277eme au classement, Matteo Arnaldi a résisté de toutes ses forces au début de la deuxième manche, écartant deux balles de break avant de manquer sa première et finalement seule opportunité de prendre le service de Marin Cilic. Quant à lui, ce dernier n’a pas laissé passer sa chance quand, dans le neuvième jeu, il a obtenu une nouvelle balle de break. Dans la foulée, sur sa première balle de match, il a mis un terme aux débats (6-1, 6-4 en 1h22’). Cameron Norrie, tête de série numéro 9, ou l’invité italien Luca Nardi sera le prochain adversaire de Marin Cilic.



ROME (Italie, ATP Masters 1000, terre battue extérieure, 6 008 725 €)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



Premier tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Karatsev (RUS) bat Harris (AFS) : 3-6, 6-3, 7-6 (7)

Djere (SER, Q) - Coric (CRO, PR)

Wawrinka (SUI, PR) - Opelka (USA, n°14)



Schwartzman (ARG, n°12) - Kecmanovic (SER)

Bublik (KAZ) - Giron (USA, LL)

Davidovich Fokina (ESP) - Ivashka (BIE)

Auger-Aliassime (CAN, n°8) - Bye



Nadal (ESP, n°3) - Bye

F.Cerundolo (ARG, Q) - Isner (USA)

Basilashvili (GEO) - Evans (GBR)

Sonego (ITA) - Shapovalov (CAN, n°13)



Hurkacz (POL, n°11) - Goffin (BEL)

Brooksby (USA) - Cobolli (ITA, WC)

Korda (USA) - van de Zandschulp (PBS)

Ruud (NOR, n°5) - Bye



Rublev (RUS, n°6) - Bye

Krajinovic (SER) bat Tiafoe (USA) : 7-6 (7), 7-6 (4)

Fognini (ITA) - Thiem (AUT, PR)

Martinez (ESP) - Sinner (ITA, n°10)



Carreño Busta (ESP, n°15) - Delbonis (ARG)

Khachanov (RUS) - Zeppieri (ITA, Q)

Dimitrov (BUL) - Nakashima (USA, Q)

Tsitsipas (GRE, n°4) - Bye



Alcaraz (ESP, n°7) - Bye

Garin (CHI) bat Passaro (ITA, WC) : 6-3, 6-2

Cilic (CRO) bat Arnaldi (ITA, WC) : 6-1, 6-4

Nardi (ITA, WC) - Norrie (GBR, n°9)



Lajovic (SER, Q) - de Minaur (AUS)

Ramos-Viñolas (ESP) - Paul (USA)

Griekspoor (PBS, Q) - Baez (ARG, Q)

A.Zverev (ALL, n°2) - Bye