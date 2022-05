Zéro pointé pour le tennis français à Rome. Alors qu’aucun représentant tricolore ne figure dans le tableau principal, les trois joueurs tricolores (Ugo Humbert, Adrian Mannarino et Benoit Paire) à avoir eu leur chance en qualifications ont été éliminés dès leur entrée en lice. Le premier, tête de série numéro 3 du tableau, n’a pas su mettre en danger Brandon Nakashima. Une défaite sèche (6-3, 6-3) pour le 46eme mondial, trop tendre dans la globalité et notamment derrière son engagement. Il n’y a que sur deux de ses neuf jeux de service qu’il n’a pas eu à défendre de balles de break. Après une première manche express, bouclée en 29 minutes en faveur de l’Américain, Humbert, mené 4-0 dans l’acte suivant, a fini par céder malgré quatre balles de match repoussées. Il concède ainsi une troisième défaite de rang.

Mannarino n’y arrive toujours pas sur terre

La spirale négative d’Adrian Mannarino est bien plus préoccupante. Le 67eme mondial, lui aussi engagé ce samedi matin en qualifications, a subi la loi de Tallon Griekspoor et enchainé un sixième revers d’affilée. Le joueur de 33 ans, défait 6-4, 6-4 en une heure et 24 minutes, a manqué de réalisme après chaque break qu’il a réussi à effacer. Revenu à 2-2 et 4-4 dans le premier set en prenant le service du Néerlandais, Mannarino lui a rendu aussitôt le break. Même son de cloche dans la deuxième manche quand il a débreaké pour recoller à 3-3. Le cauchemar se poursuit pour le protagoniste, dont la dernière victoire sur ocre remonte à mai 2019. Autrement dit, Adrian Mannarino a perdu ses 15 derniers matches sur la surface.

Paire n'avait pas les armes

Benoit Paire n'a pas su sauver l'honneur dans l'après-midi devant Dusan Lajovic, vainqueur 6-2, 7-5. L'Avignonnais, plongé dans une saison éprouvante, a pourtant démarré le match tambour battant en breakant d'entrée le Serbe. Un bon début qui aura vite laissé place au marasme, avec la perte de ses deux premiers jeux de service et de la première manche en 27 minutes. Mené 3-0 dans le deuxième set, Paire semblait avoir abdiqué mais il a refait surface et s'est accroché tant bien que mal en revenant à 5-5. Le 62eme joueur mondial a finalement lâché prise à 6-5, quand il se battait pour aller au tie-break. Il enregistre une huitième défaite en dix matches sur terre battue en 2022. Les signaux envoyés par les joueurs français sont inquiétants à l'aube de Roland-Garros (22 mai - 5 juin).