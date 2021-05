ATP - Rome : Fin de parcours anticipée pour Grigor Dimitrov

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Grigor Dimitrov. Eliminé au premier tour du Masters 1000 de Madrid par Lloyd Harris, le 17eme joueur mondial a vécu ce mardi la même mésaventure pour son entrée en lice sur la terre battue de Rome. Le Bulgare, tête de série numéro 16 dans la capitale italienne, a cédé face à Alejandro Davidovich Fokina, qui s’est sorti des qualifications grâce à son succès sur Corentin Moutet ce dimanche. Un break dans le septième jeu a été suffisant pour l’Espagnol qui, après avoir écarté une balle de débreak, a conclu le premier set à sa deuxième opportunité. La deuxième manche a été plus accrochée avec Grigor Dimitrov qui a breaké le premier avant d’être rattrapé et de manquer deux balles d’égalisation à une manche partout sur le service de son adversaire. Un deuxième set qui s’est finalement conclu dans un jeu décisif à sens unique pour Alejandro Davidovich Fokina qui s’impose (6-4, 7-6 en 1h44’) et affrontera soit son compatriote Roberto Carballes Baena, soit Cameron Norrie dans un duel de qualifiés. Tête de série numéro 10 du tournoi, Roberto Bautista Agut a connu moins de difficultés pour rallier le deuxième tour aux dépens du qualifié américain Tommy Paul. Un break dans la première manche a suffi au 11eme joueur mondial pour prendre les devants quand la deuxième manche a été plus accrochée, l’Espagnol devant s’y reprendre à deux fois pour se défaire de son adversaire (6-3, 6-4 en 1h32’) et rejoindre Cristian Garin au deuxième tour. Un début de journée qui a également vu John Millman dominer Dusan Lajovic (6-3, 6-4 en 1h26’).



ROME (Italie, Masters 1000, terre battue, 2 563 710€)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) - Fritz (USA)

Carballes Baena (ESP, Q) ou Norrie (GBR, Q) - Davidovich Fokina (ESP, Q)

Berrettini (ITA, n°9) ou Basilashvili (GEO) - Millman (AUS)

Cilic (CRO) - Tsitsipas (GRE, n°5)



Thiem (AUT, n°4) - Fucsovics (HUN)

Mager (ITA, WC) - Sonego (ITA) ou Monfils (FRA, n°14)

Bautista Agut (ESP, n°10) - Garin (CHI)

Struff (ALL) - Rublev (RUS, n°7)



Schwartzman (ARG, n°8) - Auger-Aliassime (CAN)

Delbonis (ARG, Q) - Goffin (BEL, n°12)

Musetti (ITA, WC) - Opelka (USA)

Karatsev (RUS) - Medvedev (RUS, n°3)



A.Zverev (ALL, n°6) - Dellien (BOL, Q)

Nishikori (JAP) - Carreño Busta (ESP, n°11)

Shapovalov (CAN, n°13) ou Majchrzak (POL, Q) - Travaglia (ITA, WC)

Sinner (ITA) - Nadal (ESP, n°2)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Fritz (USA) bat Evans (GBR) : 6-3, 6-2

Carballes Baena (ESP, Q) - Norrie (GBR, Q)

Davidovich Fokina (ESP, Q) bat Dimitrov (BUL, n°16) : 6-4, 7-6 (2)



Berrettini (ITA, n°9) - Basilashvili (GEO)

Millman (AUS) bat Lajovic (SER) : 6-3, 6-4

Cilic (CRO) bat Bublik (KAZ) : 4-6, 6-2, 6-3

Tsitsipas (GRE, n°5) - Bye



Thiem (AUT, n°4) - Bye

Fucsovics (HUN) bat Nishioka (JAP, LL) : 6-0, 6-2

Mager (ITA, WC) bat De Minaur (AUS) : 6-4, 6-3

Sonego (ITA) - Monfils (FRA, n°14)



Bautista Agut (ESP, n°10) bat Paul (USA, Q) : 6-3, 6-4

Garin (CHI) bat Harris (AFS) : 7-5, 6-2

Struff (ALL) bat Bedene (SLO, LL) : 6-3, 6-1

Rublev (RUS, n°7) - Bye



Schwartzman (ARG, n°8) - Bye

Auger-Aliassime (CAN) bat Krajinovic (SER) : 6-3, 6-7, 6-4

Delbonis (ARG, Q) bat Khachanov (RUS) : 3-6, 6-4, 6-0

Goffin (BEL, n°12) bat Caruso (ITA, WC) : 6-4, 6-1



Musetti (ITA, WC) bat Hurkacz (POL, n°15) : 6-4, 2-0 abandon

Opelka (USA) bat Gasquet (FRA) : 6-1, 7-5

Karatsev (RUS) bat Kecmanovic (SER) : 7-6 (2), 6-4

Medvedev (RUS, n°3) - Bye



A.Zverev (ALL, n°6) – Bye

Dellien (BOL, Q) bat Mannarino (FRA) : 2-6, 7-5, 6-2

Nishikori (JAP) bat Fognini (ITA) : 6-3, 6-4

Carreño Busta (ESP, n°11) bat Djere (SER) : 4-6, 6-3, 6-1



Shapovalov (CAN, n°13) - Majchrzak (POL, Q)

Travaglia (ITA, WC) bat Paire (FRA) : 6-4, 6-3

Sinner (ITA) bat Humbert (FRA) : 6-2, 6-4

Nadal (ESP, n°2) - Bye