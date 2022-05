ATP - Rome : Encore sorti d'entrée, Thiem n'y arrive pas

Thiem n'a pas à rougir, mais...



Home advantage prevails 🇮🇹la semaine dernière à Madrid sans vraiment poser de problèmes à l'Ecossais (défaite 6-3, 6-4), le vainqueur de l'US Open 2020 a fait meilleure figure lundi face à Fognini. Malheureusement pour le natif de Wiener Neustadt, qui en est désormais à neuf revers consécutif (il n'a plus gagné depuis mai dernier), il a craqué dans la première manche alors que les deux joueurs étaient encore au coude à coude (4-4). Dans la deuxième manche, Thiem s'est de nouveau fait breaker, à 4-3, mais il a eu le mérite de s'accrocher et de revenir à 5-5 en prenant lui aussi à son tour le service de son adversaire (pour l'unique fois de ce match). Fognini a remis un coup d'accélérateur dans le jeu décisif qui a suivi. L'Autrichien n'a pas tenu (7-5 pour le 57eme mondial). Et c'est donc l'Italien qui se frottera à Martinez ou Sinner au deuxième tour. En ce qui concerne Thiem, désormais virtuellement 193eme à l'ATP, on se demande de plus en plus s'il n'aurait pas mieux fait de se faire opérer.

Et de cinq pour Dominic Thiem. Depuis qu'il a fait son grand retour à la compétition, en mars dernier, le champion autrichien qui n'en a plus que le palmarès à l'heure actuelle accumule les défaites.Opposé à un autre ex-cador du circuit (l'Italien a occupé la neuvième place mondiale au plus fort de sa carrière), Thiem n'a pourtant pas démérité. Il a même opposé une belle résistance au bouillant Transalpin, qui a bien cru à un moment devoir passer par un troisième set, mais pour le même résultat une fois de plus pour l'Autrichien contraint de devoir stopper prématurément sa saison l'année dernière en raison d'une blessure au poignet droit. A savoir