ATP - Rome : Djokovic n'a pas tremblé face à Wawrinka

Auger-Aliassime a déroulé aussi

Pour la 26eme fois de leur carrière et la première depuis l'US Open 2019, Novak Djokovic et Stan Wawrinka étaient opposés, ce jeudi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome. Et pour la 20eme fois, c'est le Serbe qui s'est imposé.Novak Djokovic a assez largement dominé ce match, et notamment le premier set où il a breaké d'entrée et à 4-2 et n'a pas eu la moindre balle de break à défendre. Dans le deuxième, le Suisse est monté en régime, et même s'il a perdu son service à 0-0 et 3-1, il s'est procuré trois balles de débreak et il a finalement réussi à breaker le n°1 mondial pour revenir à 2-4. Mais l'homme aux 20 tournois du Grand Chelem n'a pas laissé Wawrinka espérer longtemps, et a remporté huit des neuf derniers points, pour s'offrir un quatrième quart de finale cette saison. Cette victoire lui permet de revenir virtuellement à 40 points de Daniil Medvedev, ce qui signifie qu'il sera assuré de rester n°1 mondial s'il remporte son prochain match, contre Felix Auger-Aliassime, qu'il affrontera pour la toute première fois.Quart de finaliste à Madrid la semaine passée, le Canadien remet ça à Rome ! Il s’est défait sans problème du tombeur de Diego Schwartzman, le lucky-loser américain Marcos Giron.Après deux premiers longs jeux, les deux adversaires ont facilement remporté leur mise en jeu, jusqu’à 4-3 où « FAA » a breaké et a remporté le set dans la foulée. Dans le deuxième, le Canadien a pris le service adverse à 1-1, avant de se faire débreaker immédiatement, mais il a ensuite appuyé sur l’accélérateur pour remporter quatre jeux de suite, en ne perdant que trois points. Le voilà virtuellement 8eme mondial, le meilleur classement de sa carrière !