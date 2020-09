Humbert s'arrête là



Into a 5th Masters 1000 QF 🤘@denis_shapo completes the comeback win over Humbert, 6-7 6-1 6-4!#IBI20 pic.twitter.com/U4Gmne10fB

— Tennis TV (@TennisTV) September 18, 2020

Fin de parcours pour Sinner



QF-bound!@GrigorDimitrov is into the Rome last-eight for the second time, downing Jannik Sinner 4-6 6-4 6-4#IBI20 pic.twitter.com/0bPqc1L6e7

— Tennis TV (@TennisTV) September 18, 2020

Nadal défiera Schwartzman

ROME (Italie, ATP Masters 1000, terre battue, 3 465 045€)

Quarts de finale



Shapovalov (CAN) - Dimitrov (BUL, n°15)



Huitièmes de finale







Shapovalov (CAN) bat Humbert (FRA) : 6-7 (5), 6-1, 6-4



Dix ans après sa dernière confrontation avec son compatriote Filip Krajinovic, Novak Djokovic le retrouvait ce vendredi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome,Pas forcément serein au service (4 doubles-fautes, 6 balles de break à sauver dans ce match), Djokovic a été breaké d'entrée, mais a égalisé dans la foulée, avant de se procurer deux balles de set à 5-4. Krajinovic les a sauvées, et c'est finalement au tie-break que "Nole" l'a emporté : 9-7 après avoir encore manqué deux balles de set. La deuxième manche a été beaucoup plus facile pour le n°1 mondial, qui a breaké à 1-1 et 5-3, en ne perdant que cinq points sur sa mise en jeu, et s'est imposé. Il affrontera au tour suivant le tombeur de Gaël Monfils, l'Allemand Dominik Koepfer (97eme), qui a remporté le match des qualifiés contre Lorenzo Musetti (249eme), le tombeur de Stan Wawrinka et Kei Nishikori : 6-4, 6-0 en 1h07.Sorti au deuxième tour de l'US Open, Ugo Humbert a duré un tour de plus à Rome. Pas sûr pour autant que cela console le Messin deCertes, le Canadien, 14eme au classement ATP, partait nettement favori face au Français, qui n'avait pas pesé bien lourd à New York face à un autre cador du circuit l'Italien Matteo Berrettini.Et, comme ses fans, même s'il avait dû faire preuve de patience avant de pouvoir se réjouir du gain de ce premier set, il s'est peut-être dit qu'il avait fait le plus difficile en prenant les devants face au récent quart de finaliste de l'US Open.Le joueur qui aurait été tête de série si son statut sur ce Masters 1000 avait été décidé après la dernière mise à jour du classement ATP a alors fait passer un moment très compliqué au 42eme à l'ATP. Giflé dans la deuxième manche, Humbert s'est très vite retrouvé ensuite à 0-2, 2-4 puis 3-5 contre lui. Sur son jeu de service, à 5-3, il a bien écarté une première balle de match mais pas une deuxième, et Shapovalov a pu célébrer le poing serré son deuxième billet pour des quarts de finale en deux tournois. A l'arrivée, même s'il a mené un set à zéro, Humbert ne peut pas vraiment s'en vouloir tant le Canadien a fait forte impression pendant les deux manches suivantes.Le jeune Italien de 19 ans tombeur sur sa route de Benoît Paire et Stefanos Tsitsipas a vu son aventure s'achever jeudi en huitièmes de finale face à Grigor Dimitrov (4-6, 6-4, 6-4 en 2h30 de jeu). Sur sa lancée des tours précédents, le 81eme mondial avait pourtant mieux entamé cette rencontre qui aurait pu lui ouvrir les portes des quarts de finale de ce Masters 1000 en domptant le Bulgare beaucoup mieux classé que lui pour mener un set à rien et prendre les devants dans cette partie. Sinner a fait mieux encore, avec un break dès le premier jeu du deuxième set. Malheureusement pour le grand espoir du tennis transalpin, Dimitrov, dos au mur, a immédiatement réagi. Et après avoir à son tour pris le service de son jeune adversaire, le 22eme au classement ATP a mis progressivement la main sur ce huitième de finale pour l'emporter en trois sets et renverser l'Italien, incapable cette fois de tenir la distance face à l'expérimenté Bulgare. L'Italie aura malgré tout un représentant en quarts de finale (elle en avait déjà la certitude avant même le début de la rencontre). Peu de temps avant que Dimitrov ne mette un terme au parcours de son compatriote,Les deux joueurs ont dû se départager au jeu décisif dans les deux sets, et les deux fois (7-5 puis 7-1), le numéro 8 mondial a eu le dernier mot. Il affrontera en quarts le Norvégien Casper Ruud, tombeur de Marin Cilic.Dans le bas du tableau, le quart de finale opposera Rafael Nadal à Diego Schwartzman. L'Espagnol, tenant du titre, n'a pas tremblé pour son deuxième match dans la capitale italienne, s'imposant 6-1, 6-3 en 1h30 contre Dusan Lajovic. Tout ne fut pas parfait, puisqu'il a été breaké à deux reprises, mais le roi de la terre battue n'a pas été poussé dans ses retranchements. Débreaké alors qu'il avait pris le service adverse d'entrée de match (2-1), Nadal a immédiatement refait le break (3-1), puis encore une fois à 4-1 pour empocher le premier set. Dans le deuxième, il a rapidement mené 4-0, avant de se relâcher un petit peu (4-2) et finalement faire un dernier break (blanc) à 5-3 pour s'imposer.Le 15eme joueur mondial a perdu la première manche après avoir pourtant eu un break d'avance, puis a gagné la deuxième en breakant à 2-1 et 5-2. Dans le troisième, c'est le Polonais qui a pris les commandes et a mené 4-2, mais il a complètement craqué, perdant les quatre derniers jeux du match !Djokovic (SER, n°1) - Koepfer (ALL, Q)Berrettini (ITA, n°4) - Ruud (NOR)Schwartzman (ARG, n°8) - Nadal (ESP, n°2)bat Krajinovic (SER) : 7-6 (7), 6-3bat Musetti (ITA, Q) : 6-4, 6-0bat Travaglia (ITA, WC) : 7-6 (5), 7-6 (1)bat Cilic (CRO) : 6-2, 7-6 (6)bat Sinner (ITA, WC) : 4-6, 6-4, 6-4bat Hurkacz (POL) : 3-6, 6-2, 6-4bat Lajovic (SER) : 6-1, 6-3