ATP - Rome : Corentin Moutet n'intègrera pas le tableau principal

L’histoire se répète pour Corentin Moutet à Rome. Au lendemain de sa victoire (7-6, 6-2) au premier tour des qualifications contre le 236eme mondial Andrea Pellegrino, le natif de Neuilly-sur-Seine a été éliminé tout près du tableau principal pour la deuxième année de suite. Ironie du sort, c’est Alejandro Davidovich Fokina, tête de série numéro 2, qui s’est chargé une nouvelle fois de le mettre au tapis aux portes du tableau principal. Défait sèchement (6-1, 6-2) l’an dernier, le joueur tricolore a mieux résisté ce dimanche au Foro Italico contre un adversaire en forme, en attestent son quart de finale à Monte-Carlo et sa demi-finale à Estoril ces dernières semaines. Corentin Moutet, lui, a été quart de finaliste du tournoi portugais. Une performance qui lui a permis de jouer ce week-end avec l’étiquette de 67eme mondial, soit son meilleur classement en carrière.

Moutet n’a jamais disputé de Masters 1000 sur terre

Face à l’Espagnol, le gaucher de 22 ans a concédé trop d’occasions de break dans la première manche, ce qui lui a porté préjudice, bien qu’il en ait sauvé huit. Dès lors, il a été plus solide au service. Une amélioration qui lui a permis de pousser son opposant au jeu décisif mais il s’est écroulé dans ce tiebreak en perdant son engagement à quatre reprises. Le septième Français au classement ATP s’est finalement incliné (6-4, 7-6 en 1h55’). Il devra ainsi attendre pour jouer son premier Masters 1000 sur terre battue. Cette saison, Corentin Moutet est tombé d’entrée lors des qualifications du Masters 1000 de Monte-Carlo et a récemment fait l’impasse sur Madrid. Il était le seul joueur tricolore à pouvoir encore intégrer le tableau principal de l’épreuve romaine. Son compatriote Grégoire Barrère, également en lice lors de ces qualifications, n’a pas su passer le premier tour. Il a été battu (6-4, 7-6) par le Japonais Yoshihito Nishioka. De son côté, Alejandro Davidovich Fokina accompagne Cameron Norrie, Hugo Dellien, Tommy Paul ou encore Federico Delbonis dans le tableau principal.