ATP - Rolex Paris Masters : Sinner sorti d'entrée, Tiafoe qualifié

Un petit tour et puis s'en va. Ce lundi, l'Italien Jannik Sinner, 12eme joueur mondial et tête de série n°11, a été sorti dès son entrée en lice du Rolex Paris Masters par le Suisse Marc-Andrea Huesler, 61eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux manches (6-2, 6-3) et 1h09 de jeu. Dans la première manche, l'Italien a été breaké d'entrée. Avant de manquer deux balles de débreak à 3-2. Et finalement, au pire des moments, dans la foulée, le Transalpin a cédé un deuxième et dernier service. Juste après, le Suisse ne s'est ensuite pas fait prier, sur son propre service, pour conclure et empocher cette première manche (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, après une balle de break d'entrée, Jannik Sinner a perdu un premier service à 2-2. Pour finir par en céder un deuxième et dernier, là aussi au pire des moments, à 5-3, et permettre à son adversaire du jour de conclure cette rencontre, à sa deuxième opportunité (6-3). Au deuxième tour, Marc-Andrea Huesler affrontera le Russe Karen Khachanov, 19eme joueur mondial.

Tiafoe fait respecter son statut

Ça passe, en revanche, pour Frances Tiafoe. L'Américain, 21eme joueur mondial et tête de série n°16, a disposé de l'Italien Lorenzo Sonego, 51eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux manches (6-4, 6-4) et 1h16 de jeu. Dans la première manche, l'Américain n'a eu besoin que d'un break, effectué à 3-3. Pour ensuite, fort de cet avantage toujours en poche, aller conclure et tranquillement empocher cette première manche (6-4). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, c'est à 1-1 que Frances Tiafoe a fait le break. Avant de manquer une opportunité de double-break à 4-2. Mais là encore, le mieux classé des deux a conservé cet avantage jusqu'au bout pour valider son ticket pour le deuxième tour (6-4). Un deuxième tour qu'il disputera contre le vainqueur du duel opposant le Français Arthur Rinderknech, 42eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, au Britannique Jack Draper, 45eme joueur mondial.