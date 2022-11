ATP - Rolex Paris Masters : Simon s'offre Murray, sa retraite attendra !

Il aurait certainement eu droit à sa cérémonie. Histoire de rendre hommage à 20 ans de carrière professionnelle, auréolés d'un total de quatorze titres sur le circuit ATP et une sixième place mondiale comme meilleur classement. Mais Gilles Simon va patienter avant de ranger définitivement les raquettes. Car ce lundi soir, le Français, 188eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, s'est offert le scalp du Britannique Andy Murray, 48eme joueur mondial, pour son entrée en lice au Rolex Paris Masters, en trois manches (4-6, 7-5, 6-3) et 2h52 de jeu. Dans la première manche, malgré une première balle de break sauvée, le Français a été breaké d'entrée, avant de manquer trois opportunités de débreak dans la foulée. A 5-3, le Britannique servait pour le gain de cette première manche, mais il a fini par se faire débreaker.

Murray a servi pour le gain du match dans la deuxième manche

Ce n'était que partie remise et c'est sur le propre service de son adversaire du jour qu'Andy Murray est finalement parvenu à ses fins, même s'il s'y est repris à deux fois pour cela (6-4). Dans la deuxième manche, cette fois, c'est le mieux classé des deux qui s'est fait breaker le premier. Pour débreaker, blanc, dans la foulée. Après avoir sauvé une balle de nouveau break à 3-3, le 48eme joueur mondial a fait lui-même le break dans la foulée, sur sa deuxième opportunité, pour mener ensuite 5-3. A ce moment-là, le Britannique a donc servi pour le gain du match. Mais incapable de conclure, Andy Murray a directement perdu son avantage, pour finir même par offrir ensuite son ultime mise en jeu à son concurrent, malgré deux premières balles sauvées. Quant au moins bien classé des deux, il a tranquillement empoché ses deux dernières mises en jeu, blanches, pour égaliser à une manche partout (7-5).

Murray a craqué lors du dernier jeu

Enfin, dans la troisième et dernière manche, après une première balle de break sauvée d'entrée, le 188eme joueur mondial a réalisé le break blanc dans la foulée. Tout en devant sauver deux balles de débreak juste après. Et au meilleur des moments, soit à 5-3, le bénéficiaire d'une wild card a effectué un ultime break, pour s'imposer (6-3). Dans un jeu composé de cinq points et marqué par un total de trois doubles-fautes d'Andy Murray. Cette victoire permet donc à Gilles Simon de rejoindre le deuxième tour de ce dernier Masters 1000 de l'année. Avec, comme prochain adversaire, l'Américain Taylor Fritz, 11eme joueur mondial et tête de série n°9. Histoire donc de faire durer encore un peu plus le plaisir.