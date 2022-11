ATP - Rolex Paris Masters : Simon s'offre Fritz et retarde encore la fin de sa carrière

CE N'EST PAS ENCORE POUR CE SOIR LES POTES !!!

Simon a eu raison de Fritz

Gilles Simon entend faire durer le plaisir jusqu’au bout ! Alors qu’il dispute à l’occasion du Rolex Paris Masters l’ultime tournoi de sa carrière, le Niçois s’est invité en huitièmes de finale aux dépens de la tête de série numéro 9 Taylor Fritz, faisant chavirer l’Accor Arena par la même occasion. Une rencontre que le 188eme mondial a démarré tambour battant, breakant d’entrée l’Américaine… avant de perdre à son tour son service. Les deux joueurs se sont alors longtemps neutralisés et ce n’est qu’à partir du 10eme jeu que le rythme est allé crescendo. Taylor Fritz a allumé la mèche en obtenant trois balles de set sur le service de Gilles Simon. Le Français, poussé par le public, les a écartées une par une avant de tenir son engagement. Dans la foulée, c’est lui qui a eu trois opportunités de prendre le service de l’Américain. Si ce dernier a pu sauver les deux premières, la troisième a été la bonne pour Gilles Simon, qui s’est ainsi offert l’opportunité de servir pour le gain du premier set. Ce qui a été fait sans coup férir, avec un seul point laissé à son adversaire. L’entame de la deuxième manche a été assez semblable à celle de la première. En effet, c’est une nouvelle fois Gilles Simon qui a eu l’initiative de prendre le service de Taylor Fritz.Mais le 11eme joueur mondial a une nouvelle fois répliqué de manière immédiate, maintenant un statu quo qui a amené les deux joueurs aux portes du jeu décisif. Mais, cette fois, c’est l’Américain qui a tenu bon sur son service, écartant trois balles de break dans la manœuvre, avant de prendre celui de Gilles Simon et de prolonger la rencontre en emmenant le Français dans une dernière manche. Alors que le physique semblait arriver à ses limites, c’est le mental et les coups de raquette sorti de nulle part qui ont permis à Gilles Simon de tenir en défense et d’empêcher Taylor Fritz de prendre son service dans un sixième jeu accroché. La récompense de cette ténacité est arrivée trois jeux plus tard. Sur sa première occasion de prendre le service de l’Américain, Gilles Simon a su faire la différence en poussant son adversaire à la faute. Un dernier jeu de service rondement mené et conclu à la première balle de match permet à « Gilou » de repousser un peu plus le moment de laisser le tennis professionnel derrière lui (7-5, 5-7, 6-4 en 3h07') et d’être célébré comme il se doit par ses amis et le public. Le duel qui l’attend face à Félix Auger-Aliassime, le joueur en forme dans cette fin de saison, pourrait réserver encore une belle surprise venant de la part du Niçois. Taylor Fritz, de son côté, voit ses derniers espoirs de disputer le Masters s'évanouir avec ce revers.