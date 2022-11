ATP - Rolex Paris Masters : Ruud prend la porte, Tiafoe verra les quarts de finale

L'aventure s'arrête là pour Casper Ruud. Ce jeudi, le Norvégien, 4eme joueur mondial et tête de série n°3, a été éliminé en huitièmes de finale du Rolex Paris Masters par l'Italien Lorenzo Musetti, 23eme joueur mondial, en trois manches (4-6, 6-4, 6-4) et 2h19 de jeu. Dans la première manche, à 2-2, l'Italien s'est procuré deux balles de break. Pour finir par perdre son propre service, au pire des moments, et plus précisément à 4-5. Soit pour offrir le gain de cette première manche à son adversaire du jour (6-4). Dans la deuxième manche, toujours à 2-2, Casper Ruud a été le premier à se faire breaker, avant de réussir à débreaker dans la foulée. Finalement, là encore au pire des moments, et plus précisément à 4-4, le mieux classé des deux a alors de nouveau été breaké, malgré une première balle sauvée. Dans la foulée, le Transalpin a égalisé à une manche partout, sur un ultime jeu blanc (6-4). Enfin, dans la troisième et dernière manche, tout s'est encore joué à 2-2.

Simon ou Auger-Aliassime pour Tiafoe

A ce moment-là, le 4eme joueur mondial a perdu son service, pour ensuite devoir sauver une balle de double-break dans la foulée. Fort de cet avantage toujours en poche, Lorenzo Musetti est allé conclure et valider cette victoire, là encore sur un jeu blanc (6-4). En quarts de finale, son tout premier en Masters 1000, celui qui bat, pour la toute première fois de sa carrière, un joueur du Top 5 affrontera le vainqueur du duel opposant le Serbe Novak Djokovic, 7eme joueur mondial et tête de série n°6, au Russe Karen Khachanov, 19eme joueur mondial. Qualification pour l'Américain Frances Tiafoe, 21eme joueur mondial et tête de série n°16, face à l'Australien Alex De Minaur, 25eme joueur mondial, en deux sets (6-3, 7-6 (5)) et 1h42 de jeu. Son prochain adversaire sera le vainqueur du duel opposant le Français Gilles Simon, 188eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, au Canadien Félix Auger-Aliassime, 8eme joueur mondial et tête de série n°8.