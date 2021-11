ATP - Rolex Paris Masters : Qualification laborieuse pour la finale de Novak Djokovic

C’est en habitué que Novak Djokovic disputera la finale du Rolex Paris Masters. Mais le numéro 1 mondial n’a pas été dans un fauteuil sur le court de l’Accor Arena de Paris-Bercy lors de son duel avec Hubert Hurkacz. Le Polonais, désormais assuré de participer au Masters de Turin, a abordé cette demi-finale avec un état d’esprit totalement libéré et a su résister à la force de frappe de Novak Djokovic. Les sept premiers jeux ont été sans grande difficulté pour les joueurs au service mais la première balle de break a été la bonne pour Hubert Hurkacz. Le 10eme mondial n’a pas tremblé pour convertir cette opportunité de prendre le service de la tête de série numéro 1 mais a dû s’employer pour remporter le premier set. En effet, Novak Djokovic a manqué une opportunité de recoller avant de voir le Polonais conclure à sa deuxième occasion. La réaction du Serbe a été immédiate et flagrante. En effet, le numéro 1 mondial a converti trois de ses cinq balles de break sans jamais avoir été dans le dur sur son service. En une demi-heure seulement, Novak Djokovic a recollé et relancé cette demi-finale. Si les deux joueurs ont eu l’opportunité de prendre le service de l’autre à l’entame de la dernière manche, c’est le Serbe qui a frappé le premier pour mener quatre jeux à un. C’est alors qu’Hubert Hurkacz a trouvé les ressources pour effacer ce break de retard et recoller à quatre jeux partout avant de sauver une balle de match. Emmenant Novak Djokovic au jeu décisif, le Polonais a fini par céder au bout du suspense (3-6, 6-0, 7-6 en 2h20’). Après ses titres en 2009, 2013, 2014, 2015 et 2019 mais également sa finale perdue en 2018, le Serbe va disputer sa septième finale à Bercy.



ROLEX PARIS MASTERS (France, Masters 1000, dur intérieur, 3 084 450€)

Tenant du titre : Daniil Medvedev (RUS)



Finale

Djokovic (SER, n°1) - A.Zverev (ALL, n°4) ou Medvedev (RUS, n°2)



Demi-finales

Djokovic (SER, n°1) bat Hurkacz (POL, n°7) : 3-6, 6-0, 7-6 (5)

A.Zverev (ALL, n°4) - Medvedev (RUS, n°2)