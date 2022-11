ATP - Rolex Paris Masters : Moutet s'offre Norrie et file en huitièmes

Au bout de la nuit. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Français Corentin Moutet, 64eme joueur mondial et issu des qualifications, s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Rolex Paris Masters, une première pour lui en Masters 1000, après sa victoire contre le Britannique Cameron Norrie, 13eme joueur mondial et tête de série n°12, en trois manches (6-3, 5-7, 7-6 (3)) et 2h54 de jeu. Dans la première manche, le Français est parvenu à réaliser un total de deux breaks. Le première à 2-2 et le deuxième et dernier au meilleur des moments, et plus précisément à 5-3, pour s'offrir le gain de cette première manche (6-3). Dans la deuxième manche, le Britannique s'est procuré une première balle de break d'entrée, mais sans parvenir à ses fins. A 4-3, c'est ensuite le Tricolore qui l'a alors imité, mais là aussi sans réussite. Finalement, également au pire des moments, soit à 5-5, c'est Corentin Moutet qui a alors craqué, cédant ainsi son service blanc.

Un dernier lob dans une grosse ambiance

Pour voir, dans la foulée, Cameron Norrie égaliser à une manche partout, sur un ultime jeu blanc (7-5). Tout en ayant également empoché les dix derniers points de ce faux deuxième set. Enfin, dans la troisième et dernière manche, le moins bien classé des deux a été le premier à breaker, avec même un break blanc, à 2-1. Pour se faire débreaker dans la foulée. A 5-4, sur le service de son adversaire du jour, le 64eme joueur mondial s'est procuré une première balle de match, mais sans réussite. Les deux hommes sont donc ensuite allés jusqu'au tie-break. Un jeu décisif que le joueur issu des qualifications a raflé, à sa première tentative, et sur sa deuxième balle de match (7-6 (3)). Un dernier point remporté sur un lob, dans une ambiance de folie et alors qu'il était plus de 3h00 du matin ! Prochain adversaire de Corentin Moutet, le Grec Stefanos Tsitsipas, 5eme joueur mondial et tête de série n°5.