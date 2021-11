Hugo Gaston a une nouvelle fois tout donné mais la marche était cette fois trop haute. Au lendemain de sa victoire ahurissante sur Carlos Alcaraz, le Français a chuté face au numéro 2 mondial et tenant du titre du Rolex Paris Masters, Daniil Medvedev. Un match qui, malgré les 101 places de différence entre les deux joueurs au classement ATP, a démarré de manière très équilibrée. Il a fallu attendre le neuvième jeu pour avoir la première balle de break de ce quart de finale et elle était en faveur de… Hugo Gaston. Le Tricolore n’a pas tremblé et est allé chercher le service de Daniil Medvedev. Le Russe a été sur le point de chuter avec trois balles de set contre lui mais le vainqueur du dernier US Open s’est repris, a effacé ces trois opportunités de première manche pour le Tricolore et a effacé son break de retard. Un jeu qui a été le tournant du match. Les deux joueurs se sont alors lancés dans un jeu décisif intense et indécis qui a fini par tourner en faveur de Daniil Medvedev à sa troisième balle de set. Ayant retrouvé la confiance, le numéro 2 mondial a imposé son rythme au jeu à l’entame de la deuxième manche, ce à quoi Hugo Gaston n’a pas su répondre. Le résultat a été le gain des quatre premiers jeux par le Russe. Le public de Bercy s’est alors époumoné pour pousser le Français et, dans une ambiance à nouveau digne de la Coupe Davis, Hugo Gaston a effacé un de ses deux breaks de retard. Mais Daniil Medvedev n’est pas Carlos Alcaraz et n’a pas craqué dans cette ambiance hostile sans être agressive. Tenant solidement son service, la tête de série numéro 2 a conclu sur son service à sa deuxième balle de match (7-6, 6-4 en 1h47’).

A.Zverev en maîtrise face à Ruud

Pour une place en finale, Daniil Medvedev devra en découdre avec le numéro 4 mondial Alexander Zverev. L’Allemand aura droit à une revanche de la finale 2020 face au Russe après sa victoire en deux manches sur Casper Ruud. Un dernier quart de finale qui a démarré avec deux joueurs imperturbables au service. En effet, il a fallu attendre le neuvième jeu pour voir le numéro 4 mondial obtenir et manquer la première opportunité de prendre le service du Norvégien. Ce n’était toutefois que partie remise puisque, à force d’insister, Alexander Zverev a fait le break pour mener six jeux à cinq puis conclure la première manche à sa première occasion sur son propre engagement. Un avantage que l’Allemand a conforté très rapidement dans le deuxième set. Il est allé premier le service de Casper Ruud dès que l’opportunité s’est présentée, dans le troisième jeu. Le numéro 8 mondial a alors répondu mais aucune de ses trois balles de débreak n’a été concluante. Alexander Zverev aurait pu abréger la fin de match mais aucune de ses cinq balles de double break dans le septième jeu n’ont été converties. C’est finalement sur un jeu blanc que la tête de série numéro 4 a mis fin au suspense (7-5, 6-4 en 1h36’).

Djokovic continue son chemin

Novak Djokovic reste en lice pour un sixième titre au Rolex Paris Masters. Après une entrée en lice compliquée face à Marton Fucsovics puis avoir profité du forfait de Gaël Monfils, le numéro 1 mondial a fait respecter son statut face à Taylor Fritz et ce, dès les premiers instants de la rencontre. En effet, le Serbe a pris le service de l’Américain dès son premier engagement mais, sur un jeu blanc, le 26eme mondial a recollé. Après avoir sauvé une nouvelle occasion de break, Taylor Fritz a cédé son service sur un nouveau jeu blanc et a permis à Novak Djokovic de servir pour le set. Toutefois, le numéro 1 mondial a vacillé et a permis à l’Américain de recoller, là-aussi sur un jeu blanc. A l’expérience, le Serbe a su conclure sur le service de son adversaire. Mais Taylor Fritz avait de la suite dans les idées et a pris le service de Novak Djokovic dès le premier jeu de la deuxième manche… avant de voir ce dernier revenir immédiatement à hauteur puis sauver deux balles de break. La tête de série numéro 1 a définitivement fait la différence dans le sixième jeu. N’étant plus mis en difficulté, Novak Djokovic a mis un terme au suspense sur un dernier jeu blanc (6-4, 6-3 en 1h14’) et valide son billet pour le dernier carré.

Hurkacz verra les demi-finales et Turin !

Le soulagement était évident pour Hubert Hurkacz ! Au-delà de l’enjeu évident de ce quart de finale du Rolex Paris Masters, le Polonais savait qu’une victoire sur James Duckworth lui assurait une place parmi les huit meilleurs joueurs de la saison, qui s’affronteront à Turin. Si l’Australien a tenu la dragée haute à la tête de série numéro 7 durant les trois premiers jeux, ce dernier a fini par céder. Concédant cinq jeux consécutivement et sans possibilité de répondre, le 55eme mondial a concédé le premier set sans coup férir à Hubert Hurkacz. Mais James Duckworth a su élever son niveau de jeu et, après avoir écarté deux balles de break, prendre le service du 10eme joueur mondial pour mener quatre jeux à deux. Toutefois, ce dernier a répondu du tac-au-tac pour revenir à hauteur et égaliser à quatre jeux partout. Les deux joueurs n’ont ensuite pas pu se départager et se sont expliqués au jeu décisif. Un tiebreak durant lequel James Duckworth a fait la course en tête d’entrée pour finalement égaliser à une manche partout à sa deuxième occasion. La dernière manche aura vu la tension monter d’un cran et Hubert Hurkacz manquer d’entrée l’occasion de prendre le service de James Duckworth. L’Australien n’a ensuite pas été mis en difficulté et espérait tenter sa chance au jeu décisif. Mais, au moment de servir pour rester dans le match, le 55eme mondial a joué petit bras et, sur un lob parfaitement réalisé sur sa troisième balle de match, Hubert Hurkacz a mis fin au suspense (6-2, 6-7, 7-5 en 2h13’). Novak Djokovic ou Taylor Fritz sera face à lui ce samedi pour une place en finale.



ROLEX PARIS MASTERS (France, Masters 1000, dur intérieur, 3 084 450€)

Tenant du titre : Daniil Medvedev (RUS)



Demi-finales

Djokovic (SER, n°1) - Hurkacz (POL, n°7)

A.Zverev (ALL, n°4) - Medvedev (RUS, n°2)



Quarts de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Fritz (USA) : 6-4, 6-3

Hurkacz (POL, n°7) bat Duckworth (AUS) : 6-2, 6-7 (4), 7-5

A.Zverev (ALL, n°4) bat Ruud (NOR, n°6) : 7-5, 6-4

Medvedev (RUS, n°2) bat Gaston (FRA, Q) : 7-6 (7), 6-4