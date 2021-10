ATP - Rolex Paris Masters : Le tableau

C'est parti pour le tout dernier Masters 1000 de cette année 2021 de tennis. C'est ce lundi que débute ce prestigieux Rolex Paris Masters, disputé sur dur intérieur, pour s'achever ensuite le dimanche 7 novembre prochain. En attendant, ce samedi a eu lieu le tirage au sort. Un tableau qui livre déjà certains enseignements. A noter tout d'abord le forfait de l'Italien Matteo Berrettini qui aurait dû hériter du statut de tête de série numéro six, en sa qualité d'actuel numéro sept mondial. Par conséquent, tout est décalé et c'est ainsi le Bulgare Grigor Dimitrov qui hérite donc du statut de tête de série n°16. En ce qui concerne les principales têtes d'affiches, le Serbe Novak Djokovic, tête de série n°1, se retrouve dans la même partie de tableau que le Grec Stefanos Tsitsipas, tête de série n°3. Quant à la partie basse, on retrouve le tenant du titre russe Daniil Medvedev, tête de série n°2, qui est dans la même moitié que l'Allemand Alexander Zverev, tête de série n°4. Si la logique est respectée, alors il pourrait s'agir du quatuor des demi-finales.

Monfils, seule tête de série française

En ce qui concerne le contingent français, il sera composé d'un total de six joueurs directement intégré dans le tableau principal. Le seul d'entre eux à être tête de série est Gaël Monfils (n°15), qui hérite d'un qualifié pour son entrée en lice. En cas de qualification pour le deuxième tour, il pourrait alors retrouver un compatriote, en la personne d'Adrian Mannarino, si celui-ci venait alors à bout du Géorgien Nikoloz Basilashvili. Quant aux autres représentants tricolores, ils sont tous à aller chercher dans la partie basse de ce même tableau. Benoît Paire débutera contre l'Espagnol Pablo Carreno Busta, tête de série n°12. Pour ce qui est des trois derniers Bleus, ils ont tous hérité d'une invitation. Arthur Rinderknech affrontera un qualifié, avant un possible duel contre Paire au deuxième tour. Pierre-Hugues Herbert aura fort à faire contre l'Espagnol Carlos Alcaraz alors que Richard Gasquet affrontera le Bulgare Grigor Dimitrov, tête de série n°16.



Les potentiels huitièmes de finale

- Djokovic - Monfils

- Norrie - Rublev

- Tsitsipas - Bautista Agut

- Auger-Aliassime - Hurkacz

- Ruud - Schwartzman

- Dimitrov - Zverev

- Sinner - Carreno Busta

- Karatsev - Medvedev



PARIS-BERCY (France, Masters 1000, dur intérieur, 3 732 680€)

Tenant du titre : Daniil Medvedev (RUS)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Fucsovics (HUN) - Fognini (ITA)

Mannarino (FRA) - Basilashvili (GEO)

Q - Monfils (FRA, n°15)



Norrie (GBR, n°10) - Delbonis (ARG)

Krajinovic (SER) - Opelka (USA)

Sonego (ITA) - Fritz (USA)

Rublev (RUS, n°5) - Bye



Tsitsipas (GRE, n°3) - Bye

Harris (AFS) - De Minaur (AUS)

Djere (SER) - Q

Duckworth (AUS) - Bautista Agut (ESP, n°14)



Auger-Aliassime (CAN, n°9) - Q

Murray (GBR, WC) - Q

Q - Struff (ALL)

Hurkacz (POL, n°7) - Bye



Ruud (NOR, n°6) - Bye

Bublik (KAZ) - Evans (GBR)

Tiafoe (USA) - Q

Millman (AUS) - Schwartzman (ARG, n°11)



Dimitrov (BUL, n°16) - Gasquet (FRA, WC)

Khachanov (RUS) - Q

Lajovic (SER) - McDonald (USA)

A.Zverev (ALL, n°4) - Bye



Sinner (ITA, n°8) - Bye

Herbert (FRA, WC) - Alcaraz (ESP)

Q - Rinderknech (FRA, WC)

Paire (FRA) - Carreno Busta (ESP, n°12)



Karatsev (RUS, n°13) - Korda (USA)

Cilic (CRO) - Davidovich Fokina (ESP)

Ivashka (BIE) - Ramos-Vinolas (ESP)

Medvedev (RUS, n°2) - Bye