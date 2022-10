ATP - Rolex Paris Masters : Kyrgios sera présent pour la première fois

Nick Kyrgios a confirmé sa présence au @RolexPMasters de Paris !



Ce sera sa toute 1ère participation. Nick + Bercy ça va être le 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/xXTDOsKPJc

— We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) September 29, 2022

Kyrgios sera à Tokyo puis Bâle avant Paris

Nick Kyrgios va découvrir un nouveau tournoi. En effet, prévue entre le lundi 31 octobre et le dimanche 6 novembre prochains, l'édition 2022 du Rolex Paris Masters accueillera, pour la toute première fois, l'Australien, du côté de l'Accor Arena de Bercy. Le joueur a lui-même confirmé cette information, via un jeu de questions-réponses avec ses fans, dans sa story Instagram.Cette participation pourrait également prolonger sa saison 2022. Actuellement classé à la 18eme place à la Race, l'Australien peut encore viser une qualification, en simple, pour les prochains ATP Finals, qui se dérouleront du côté de Turin, afin de conclure cette belle année en beauté.Pour le moment, il lui reste un total d'environ 1000 points à combler sur la dernière place qualificative. Sachant que l'actuel 20eme joueur mondial sera déjà bel et bien présent pour ce prestigieux événement de fin de saison, mais en double. Avant ce Rolex Paris Masters, le programme particulièrement chargé de Nick Kyrgios l'emmènera déjà dans d'autres tournois.Enfin, avant d'évoluer du côté de ce fameux Rolex Paris Masters, Nick Kyrgios est également attendu du côté de la Suisse, à Bâle, à la fin de ce mois d'octobre. Et pour espérer aller aux ATP Finals, l'Australien devra aller le plus loin possible à chaque fois, mais surtout du côté de Paris, pour grappiller un maximum de points.