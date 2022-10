Deux Français rejoignent le grand tableau !

Un gros morceau d'entrée pour les trois qualifiés

Bonne nouvelle pour le tennis français. Alors que le Rolex Paris Masters débute ce lundi à l'Accor Arena, le public francilien pourra soutenir quelques Bleus lors du dernier Masters 1000 de l'année. En effet,Après avoir dominé l'Argentin Pedro Cachin samedi (7-6, 6-3), l'actuel 69eme mondial au classement ATP a cette fois éliminé le Brésilien Thiago Monteiro en deux manches (6-3, 7-5) et 1h14 de jeu. Ainsi, le natif de Bondy prendra part au 1er tour du tournoi. Ce sera également le cas pour Fils qui a enchaîné les sensations à Bercy. Car, pour se hisser dans le tableau principal du Rolex Paris Masters, le jeune Français (18 ans) a fait très fort lors des qualifications en sortant tour à tour l'Espagnol Jaune Munar samedi (6-3, 6-3) et l'Italien Fabio Fognini ce dimanche (6-3, 3-6, 6-4).Un autre Bleu est également sorti des qualifs et intègre le tableau principal,. Tête de série numéro 11 de ces qualifications, il a eu besoin de trois manches pour prendre le meilleur sur son compatriote Geoffrey Blancaneaux (6-2, 3-6, 6-4 en 2h37’). Il y aura donc sept Français en lice lors de ce Rolex Paris Masters. Si aucun représentant tricolore n'a pu intégrer ce dernier grâce à son classement, Adrian Mannarino, Arthur Rinderknech, Gilles Simon et Richard Gasquet ont eux bénéficié d'une invitation de la part des organisateurs.En effet, suite au tirage au sort qui a eu lieu vendredi dernier, ils pourraient tomber dès le 1er tour contre Matteo Berrettini, John Isner, Frances Tiafoe, Alexander Bublik, Jannik Sinner, Nikoloz Basilashvili ou encore Borna Coric. Un sacré défi à venir pour eux devant un public qui devrait cependant être acquis à leur cause.