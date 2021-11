Le duel tant attendu n'aura finalement pas lieu. Blessé aux ischio-adducteurs ce mercredi, à l'occasion de son match malgré tout remporté contre son compatriote Adrian Mannarino, 59eme joueur mondial, en trois manches (2-6, 7-6 (4), 6-2) et 2h20 de jeu, le Français Gaël Monfils, 22eme joueur mondial et tête de série n°15, a préféré renoncer à disputer son huitième de finale du Rolex Paris Masters, sur dur intérieur, prévu, ce jeudi, contre le Serbe Novak Djokovic, numéro mondial et tête de série n°1. Par conséquent, ce dernier passe évidemment en quarts de finale et sera particulièrement frais au moment d'affronter l'Américain Taylor Fritz, 26eme joueur mondial. Ce dernier a disposé du Britannique Cameron Norrie en deux manches (6-3, 7-6 (3)).

Gaston renversant !

Hugo Gaston a fait chavirer Bercy ! Dans une ambiance digne de la Coupe Davis de jadis, le Français a fait craquer Carlos Alcaraz pour rejoindre les quarts de finale du Rolex Paris Masters. Si l’entame de match a vu les deux joueurs rivaliser, ils ont ensuite connu bien des difficultés au service. Consécutivement, quatre jeux se sont conclus sur un break, sans que le Français ou l’Espagnol ne parviennent à prendre l’ascendant. Mais Hugo Gaston a tout de même su remporter quatre jeux consécutivement pour mener une manche à rien. Dos au mur, Carlos Alcaraz s’est montré clinique à l’entame du deuxième set. Convertissant ses deux balles de break, le 35eme mondial a mené assez rapidement cinq jeux à rien et tout laissait à penser que cette rencontre allait se jouer en trois manches. C’est alors que cette rencontre a basculé dans l’irrationnel. Moins précis dans ses coups, Carlos Alcaraz a vu Hugo Gaston effacer un premier break de retard face à un adversaire qui est sorti progressivement du match. Sur un jeu blanc, le 103eme mondial a ensuite fait totalement son retard, recollant à cinq jeux partout devant un public extatique. Pour rajouter à l’ambiance, Hugo Gaston a breaké une troisième fois de suite l’Espagnol. Au dernier changement de côté, la tête dansa sa serviette, Carlos Alcaraz a entendu le public de l’Accor Arena reprendre La Marseillaise comme si l’on assistait à une rencontre de Coupe Davis. Une ambiance à laquelle Hugo Gaston s’est mis au diapason pour conclure sa série de sept jeux remportés consécutivement sur un ace. Une victoire (6-4, 7-5 en 1h45’) qui lui ouvre les portes de son premier quart de finale en Masters 1000 pour son quatrième tournoi dans cette catégorie. Et ça sera face au numéro 2 mondial.

A.Zverev s’est fait peur !

Tête de série numéro 4 du Rolex Paris Masters, Alexander Zverev a connu quelques difficultés pour venir à bout de Grigor Dimitrov. L’Allemand a bien démarré la rencontre avec le break dans le septième jeu après avoir manqué trois occasion dès le troisième. Mais le Bulgare a su saisir sa chance pour revenir à cinq jeux partout avant de céder dans le jeu décisif. Alexander Zverev aurait surtout pu raccourcir le match si, après avoir écarté une balle de break au milieu du deuxième set, il avait converti une de ses trois balles de match obtenues sur le service de Grigor Dimitrov aux portes du tiebreak. Mais la tête de série numéro numéro 16 à Bercy a fait de la résistance, écartant ces trois opportunités pour son adversaire de conclure avant de nettement dominer le jeu décisif et recoller à une manche partout. Le Bulgare a même un temps cru pouvoir faire tomber le numéro 4 mondial quand il a eu d’entrée trois balles de break avant d’en avoir trois autres dans le sixième jeu. Mais le 30eme mondial n’a pas concrétisé et a permis à Alexander Zverev de conclure en remportant quatre jeux consécutifs (7-6, 6-7, 6-3 en 2h46’). Casper Ruud sera son adversaire en quarts de finale. Le Norvégien, tête de série numéro 6, n’a fait qu’une bouchée du qualifié américain Marcos Giron. Ce dernier n’a pu marquer que trois jeux dans une rencontre à sens unique et bouclée en à peine un peu plus d’une heure (6-2, 6-1 en 1h08’).

Medvedev a eu le dernier mot

Daniil Medvedev sera bien au rendez-vous des quarts de finale du Rolex Paris Masters, mais ça n’a pas été évident. Mis sous pression, Sebastian Korda n’a pas tremblé face au Russe. Le numéro 2 mondial a eu quatre occasions de prendre le service de l’Américain mais sans parvenir à faire la différence. Le 39eme mondial, quant à lui, a beaucoup moins tergiversé. En effet, il n’a eu besoin que de deux balles de break pour prendre le service du Russe et mener cinq jeux à quatre dans cette première manche. Dans la foulée et à sa troisième opportunité, Sebastian Korda a empoché le premier set. Dos au mur, la tête de série numéro 2 du tournoi a réagi et tout est allé trop vite pour l’Américain. D’entrée, Daniil Medvedev a pris le service de son adversaire pour mener trois jeux à rien puis a récidivé pour s’offrir l’occasion de servir pour égaliser à une manche partout à cinq jeux à un. Dès sa première balle de set, le numéro 2 mondial a remis les pendules à l’heure. Sebastian Korda a tenté d’accepter ce coup de massue mais il n’aura fait jeu égal avec Daniil Medvedev que durant trois jeux. Après avoir écarté une balle de break, le 39eme mondial a vu les jeux défiler, perdant deux fois son service pour se retrouver mener cinq jeux à deux. Sebastian Korda a alors retardé l’échéance en effaçant un de ses deux breaks de retard mais le numéro 2 mondial a terminé le travail sur l’engagement de l’Américain (4-6, 6-1, 6-3 en 1h52’). Hugo Gaston sera son adversaire en quarts de finale.

Hurkacz s'est employé

La belle aventure de Dominik Koepfer s'arrête. L'Allemand, après Andy Murray et Felix Auger-Aliassime, n'accrochera donc pas Hubert Hurkacz à son tableau de chasse. En effet, ce jeudi, à l'occasion des huitièmes de finale du Rolex Paris Masters, sur dur intérieur, le Polonais, 10eme joueur mondial et tête de série n°7, a battu le 58eme joueur mondial, lucky loser, en trois manches (4-6, 7-5, 6-2) et 2h08 de jeu. Dans la première manche, le Polonais a perdu un seul service, à 1-1, malgré deux premières balles sauvées, puis une balle de double-break à 4-2. Dans le même temps, le mieux classé des deux s'était également procuré une balle de débreak à 2-1, puis une autre à 3-2. Finalement, c'est donc l'Allemand qui a pris les commandes dans cette rencontre (6-4). Dans la deuxième manche, aucun des deux joueurs n'a remporté ses deux premières mises en jeu. Mais c'est Dominik Koepfer qui s'est donc montré le plus friable sur son service. Après trois balles de nouveau break, à 4-5, synonymes alors de balles d'égalisation à une manche partout, le 58eme joueur mondial a fini par craquer, sur la quatrième et dernière, à 5-6 (5-7). Enfin, dans la troisième et dernière manche, Hubert Hurkacz s'est procuré une première balle de break, à 2-1, avant de s'emparer des deux derniers services de son adversaire d'un jour, même s'il s'est repris à trois fois pour conclure (6-2). Son prochain adversaire sera l'Australien James Duckworth, 55eme joueur mondial.



ROLEX PARIS MASTERS (France, Masters 1000, dur intérieur, 3 084 450€)

Tenant du titre : Daniil Medvedev (RUS)



Quarts de finale

Djokovic (SER, n°1) - Fritz (USA)

Duckworth (AUS) - Hurkacz (POL, n°7)

Ruud (NOR, n°6) - A.Zverev (ALL, n°4)

Gaston (FRA, Q) - Medvedev (RUS, n°2)



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Monfils (FRA, n°15) : forfait

Fritz (USA) bat Norrie (GBR, n°10) : 6-3, 7-6 (3)

Duckworth (AUS) bat Popyrin (AUS, LL) : 7-6 (6), 6-4

Hurkacz (POL, n°7) bat Koepfer (ALL, LL) : 4-6, 7-5, 6-2



Ruud (NOR, n°6) bat Giron (USA, Q) : 6-2, 6-1

A.Zverev (ALL, n°4) bat Dimitrov (BUL, n°16) : 7-6 (4), 6-7 (3), 6-2

Gaston (FRA, Q) bat Alcaraz (ESP) : 6-4, 7-5

Medvedev (RUS, n°2) bat Korda (USA) : 4-6, 6-1, 6-1



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) bat Fucsovics (HUN) : 6-2, 4-6, 6-2

Monfils (FRA, n°15) bat Mannarino (FRA) : 2-6, 7-6 (4), 6-2

Norrie (GBR, n°10) bat Opelka (USA) : 6-3, 6-4

Fritz (USA) bat Rublev (RUS, n°5) : 7-5, 7-6 (2)



Popyrin (AUS, LL) bat Tsitsipas (GRE, n°3) : 4-2 abandon

Duckworth (AUS) bat Musetti (ITA, LL) : 6-3, 3-6, 6-3

Koepfer (ALL, LL) bat Auger-Aliassime (CAN, n°9) : 6-3, 7-5

Hurkacz (POL, n°7) bat Paul (USA, Q) : 7-5, 7-6 (4)



Ruud (NOR, n°6) bat Bublik (KAZ) : 6-4, 6-0

Giron (USA, Q) bat Schwartzman (ARG, n°11) : 7-6 (2), 7-6 (4)

Dimitrov (BUL, n°16) bat Khachanov (RUS) : 4-6, 6-2, 6-0

A.Zverev (ALL, n°4) bat Lajovic (SER) : 6-3, 7-6 (5)



Alcaraz (ESP) bat Sinner (ITA, n°8) : 7-6 (1), 7-5

Gaston (FRA, Q) bat Carreño Busta (ESP, n°12) : 6-7 (3), 6-4, 7-5

Korda (USA) bat Cilic (CRO) : 6-2, 6-4

Medvedev (RUS, n°2) bat Ivashka (BIE) : 7-5, 6-4