ATP - Rolex Paris Masters : Gasquet régale au 1er tour, Halys sorti d'entrée

Il y aura au moins un Français au 2eme tour du Rolex Paris Masters. Alors qu'il a bénéficié d'une wild card pour intégrer le tableau principal, Richard Gasquet en a pleinement profité ce lundi et a fait plaisir au public parisien. En effet, à l'Accor Arena, le Français s'est montré impérial face à Alex Molcan, sorti en deux sets (6-3, 6-1) et 1h14 de jeu. Lors de son entrée en lice dans ce dernier Masters 1 000 de l'année, le Biterrois a semblé surfer sur sa belle prestation à Anvers, où il avait atteint les demi-finales, et n'a laissé aucune chance au Slovaque. Rapidement breaké, ce dernier a ensuite dû s'employer pour revenir à égalité, à 3-3, avant de voir Gasquet durcir le ton en fin de première manche et empocher les trois jeux suivants. Dans la continuité, l'actuel 76eme mondial au classement ATP a enchaîné avec un très bon deuxième set, lors duquel il n'a laissé qu'un jeu en route. Au prochain tour, le Français aura fort à faire face au Norvégien Casper Ruud, tête de série numéro 3 du tournoi.

Halys n'ira pas plus loin

Un peu plus tôt ce lundi, Quentin Halys avait dû rendre les armes d'entrée. Sorti des qualifications, après avoir battu Pedro Cachin et Thiago Monteiro, le Français a cette fois été dominé par Nikoloz Basilashvili en deux sets (6-3, 6-4) et 1h15 de jeu. Actuellement hors du top 100 du classement ATP, le Géorgien (30 ans) a montré qu'il avait encore de beaux restes malgré une année 2022 bien délicate pour lui. Au 1er tour du Rolex Paris Masters, ce dernier n'a eu besoin que de deux breaks, à 3-2 dans la première manche, puis à 3-3 dans la seconde, pour venir à bout du natif de Bondy et ainsi renouer avec la victoire, lui qui restait sur trois revers de suite à Metz, Sofia et Vienne. Au 2eme tour, Basilashvili a désormais rendez-vous avec l'Italien Lorenzo Musetti, tombeur d'entrée du Croate Marin Cilic (6-4, 6-4). Ce sera une autre paire de manches...