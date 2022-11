ATP - Rolex Paris Masters / Gasquet : « Ça a été un beau moment pour moi »

Une victoire nette et sans bavure. Ce lundi, pour son entrée en lice au Rolex Paris Masters, soit le tout dernier Masters 1000 de cette saison 2022, du côté de Bercy, le Français Richard Gasquet, 76eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, n'a pas fait de détails, face au Slovaque Alex Molcan, 44eme joueur mondial, qu'il a battu en deux petites manches (6-3, 6-1) et 1h14 de jeu. A l'issue de cette rencontre, le Tricolore, aujourd'hui âgé de 36 ans, pouvait difficilement cacher sa joie, dans des propos rapportés par l'AFP : "Ça a été un beau moment pour moi et, surtout, une belle victoire." Le Français était forcément en terrain conquis et il a pu bénéficier d'un très large soutien du public local. Durant sa rencontre, Richard Gasquet n'a rencontré que très peu de difficultés. Malgré un début plus équilibré, selon ses propres termes : "Le début de match a été assez accroché, mais j'ai réussi à bien le dominer derrière. Je suis heureux du match. Le public était là. C'est Bercy. C'est un gros tournoi." Ce début de rencontre a vu les deux joueurs se rendre coup pour coup, pour se retrouver ensuite à égalité 3-3, dans le premier set, avec un break de chaque côté.

"Ruud ? J'ai la chance de le jouer ici, à Bercy, avec le public"

A ce moment, le moins bien classé des deux avait enclenché la machine, pour s'adjuger les huit jeux suivants et mener assez rapidement 5-0 dans l'ultime manche, après avoir glané le premier set (6-3). Pour récidiver tranquillement en fin de deuxième et dernière manche, en concluant aisément sur son propre service (6-1). Présent dans cette édition 2022, le Biterrois estime avoir eu de la "chance" d'avoir pu bénéficier d'une invitation et était forcément heureux d'avoir pu la mettre à profit : "C'était important pour moi de bien jouer et de bien commencer. C'est une belle victoire pour moi. J'ai la chance de pouvoir jouer un autre match." Un autre match qu'il disputera face à un très gros morceau, soit le finaliste des éditions 2022 de Roland-Garros et de l'US Open, à savoir le Norvégien Casper Ruud, 4eme joueur mondial et exempté du premier tour en sa qualité de tête de série n°3. Un duel à venir que Gasquet, qui ne cache pas son envie de "bien finir la saison", se dit "heureux" de disputer : "J'ai la chance de le jouer ici, à Bercy, avec le public."