Leur 20eme titre ensemble attendra. Ce dimanche, lors de la finale du double du Rolex Paris Masters, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont en effet été dominés par Tim Puetz et Michael Venus en trois sets (6-3, 6-7, 11-9) et 1h54 de jeu. Opposés à l'une des paires en forme du moment (demi-finale à Indian Wells), les Français ont très mal débuté avec un break d'entrée et étaient rapidement menés 3-0, puis 4-1. Finalement, les têtes de série numéro 3 n'ont pas réussi à refaire leur retard et l'Allemand et le Néo-Zélandais ont donc pris les commandes dans cette finale. Encouragés par le public présent à l'Accor Arena, Herbert et Mahut n'ont rien lâché malgré trois balles de break à sauver durant leurs deux premiers jeux. Finalement, alors que les deux paires ont ensuite fait jeu égal, les deux Français ont eu une grosse opportunité de recoller à une manche partout. Mais, à 6-5, ils ont raté trois balles de set et il a donc fallu passer par un jeu décisif.

Place désormais au Masters puis à la Coupe Davis

Lors de celui-ci, les serveurs n'ont laissé que des miettes jusqu'à 5-4. C'est alors que Puetz et Venus ont craqué et ont vu leurs adversaires revenir dans cette finale. Relancés, les têtes de série numéro 3 semblaient même avoir fait la différence et menaient 5-2 dans le super tie-break. Bien que bousculés, l'Allemand et le Néo-Zélandais ont tenu bon pour revenir petit à petit, puis passer devant... et s'envoler. Ainsi, ils sont vite passés de 2-5 à 9-7 en leur faveur. Si Herbert et Mahut ont sauvé deux balles de match, la troisième leur fut fatale (9-11). Un résultat malgré tout intéressant pour eux, qui n'avaient plus joué ensemble depuis deux mois, lors de l'US Open. Vainqueurs du Rolex Paris Masters en 2019, les Français devront patienter pour faire la passe de deux. En attendant, ils ont désormais rendez-vous pour le Masters à Turin (à partir du 14 novembre), puis lors de la Coupe Davis à Innsbruck avec l'équipe de France (à partir du 25).



ROLEX PARIS MASTERS (France, Masters 1000, dur intérieur)

Tenants du titre : Félix Auger-Aliassime (CAN) / Hubert Hurkacz (POL)



Finale

Puetz (ALL) / Venus (NZ) battent Herbert (FRA, n°3) / Mahut (FRA, n°3) : 6-3, 6-7, 11-9



Demi-finales

Herbert (FRA, n°3) / Mahut (FRA, n°3) battent Peers (AUS, n°6) / Polasek (SLQ, n°6) : 2-6, 6-3, 11-9

Puetz (ALL) / Venus (NZ) battent J.Murray (GBR) / Soares (BRE) : 7-5, 6-3