C’est en habitué que Novak Djokovic disputera la finale du Rolex Paris Masters. Mais le numéro 1 mondial n’a pas été dans un fauteuil sur le court de l’Accor Arena de Paris-Bercy lors de son duel avec Hubert Hurkacz. Le Polonais, désormais assuré de participer au Masters de Turin, a abordé cette demi-finale avec un état d’esprit totalement libéré et a su résister à la force de frappe de Novak Djokovic. Les sept premiers jeux ont été sans grande difficulté pour les joueurs au service mais la première balle de break a été la bonne pour Hubert Hurkacz. Le 10eme mondial n’a pas tremblé pour convertir cette opportunité de prendre le service de la tête de série numéro 1 mais a dû s’employer pour remporter le premier set. En effet, Novak Djokovic a manqué une opportunité de recoller avant de voir le Polonais conclure à sa deuxième occasion. La réaction du Serbe a été immédiate et flagrante. En effet, le numéro 1 mondial a converti trois de ses cinq balles de break sans jamais avoir été dans le dur sur son service. En une demi-heure seulement, Novak Djokovic a recollé et relancé cette demi-finale. Si les deux joueurs ont eu l’opportunité de prendre le service de l’autre à l’entame de la dernière manche, c’est le Serbe qui a frappé le premier pour mener quatre jeux à un. C’est alors qu’Hubert Hurkacz a trouvé les ressources pour effacer ce break de retard et recoller à quatre jeux partout avant de sauver une balle de match. Emmenant Novak Djokovic au jeu décisif, le Polonais a fini par céder au bout du suspense (3-6, 6-0, 7-6 en 2h20’). Après ses titres en 2009, 2013, 2014, 2015 et 2019 mais également sa finale perdue en 2018, le Serbe va disputer sa septième finale à Bercy. Un succès sur Hubert Hurkacz qui permet également à Novak Djokovic de s'assurer de terminer la saison 2021 à la première place mondiale.

Medvedev confirme face à A.Zverev

Il n’y a pas eu de revanche de la finale 2020 ce samedi à l’Accor Arena de Paris-Bercy. Un an après avoir chuté face à Daniil Medvedev pour le titre, Alexander Zverev n’est pas parvenu à inverser la tendance. L’Allemand a tout d’abord résisté au Russe, parvenant même à s’offrir les deux premières balles de break de la rencontre dans le quatrième jeu. Toutefois, Daniil Medvedev a su les écarter avant de convertir sa toute première occasion de prendre le service de la tête de série numéro 4. Le numéro 2 mondial, qui a vu ses ambitions de déloger Novak Djokovic du sommet de la hiérarchie être reportées à 2022, a alors vu Alexander Zverev se rebeller et obtenir une balle de débreak… qu’il a su écarter d’un revers de la main. Daniil Medvedev est ensuite allé chercher un double break pour conclure le premier set sur sa propre mise en jeu. L’entame de la deuxième manche a vu l’Allemand résister au Russe pendant les deux premiers jeux avant de céder. En effet, parvenant à convertir sa première balle de break dans ce set, le Russe a confirmé son ascendant sur un jeu blanc pour mener trois jeux à un. Sur sa lancée, le numéro 2 mondial a pris une deuxième fois le service d’Alexander Zverev pour mener facilement cinq jeux à un. L’Allemand a alors retardé l’échéance en tenant son service mais, à sa première balle de match, Daniil Medvedev a mis fin au suspense (6-2, 6-2 en 1h20’). Après la revanche de Bercy 2020 ce samedi, le Russe aura droit à un remake de Flushing Meadows 2021 face à Novak Djokovic.



ROLEX PARIS MASTERS (France, Masters 1000, dur intérieur, 3 084 450€)

Tenant du titre : Daniil Medvedev (RUS)



Finale

Djokovic (SER, n°1) - Medvedev (RUS, n°2)



Demi-finales

Djokovic (SER, n°1) bat Hurkacz (POL, n°7) : 3-6, 6-0, 7-6 (5)

Medvedev (RUS, n°2) bat A.Zverev (ALL, n°4) : 6-2, 6-2