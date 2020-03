ATP - Rolex Paris Masters : Djokovic s'impose pour la cinquième fois de sa carrière

Djokovic royal au service



A force, Novak Djokovic n’aura bientôt plus de place pour ranger tous les trophées qu’il a accumulé à l’AccorHotels Arena. Dimanche,Quatre trophées auxquels il convient donc d’ajouter un cinquième après la« Djoko », lui, disputait sa cinquantième, avec à l’arrivée un 34eme succès dans la catégorie, qui le replace à une unité de Nadal (35), et un 77eme en carrière, toutes catégories confondues. Un nouveau triomphe aux allures de formalité pour l’actuel numéro 1 mondial qui ne le sera plus lundi, tant il a surclassé Shapovalov dans tous les secteurs lors de cette finale. Battu lors des trois précédentes confrontations entre les deux hommes (Djokovic mène désormais 4-0), le jeune Canadien de vingt ans savait qu’il ne devait pas se laisser envahir par la pression, au risque de voir les jeux défiler contre la tête de série numéro 1 du tournoi et désormais quintuple vainqueur de l’épreuve.Malheureusement pour lui, le cauchemar redouté a bien eu lieu, avec un break concédé dès sa première mise en jeu, qu’il n’a jamais su combler face à un « Djoker » particulièrement intouchable au service (81% de points gagnés sur ses premières balles, 80% sur les secondes).Face à un Djokovic en état de grâce, ce deuxième break de la partie avait tout du KO pour un Shapovalov déjà dans les cordes. Le Canadien s’est bien procuré une opportunité (sa seule du match) de recoller dans le jeu suivant, mais le Serbe l’a effacée manu militari sur un… service gagnant. Deux jeux plus tard, il a ponctué son récital par un jeu blanc. Symbole de cette finale à sens unique entre un Djokovic injouable et un Shapovalov incapable de bousculer celui qui ne sera, certes, plus numéro 1 au classement lundi (Nadal le devancera de 640 points), mais qui sera indubitablement l’immense favori du Masters.bat Shapovalov (CAN) : 6-3, 6-4bat Dimitrov (BUL) : 7-6 (5), 6-4bat Nadal (ESP, n°2) : forfaitbat Tsitsipas (GRE, n°7) : 6-1, 6-2bat Garin (CHI) : 6-2, 7-5batbat: 7-6 (4), 6-1bat Edmund (GBR) : 7-6 (7), 6-1bat De Minaur (AUS) : 6-3, 6-4bat: 6-7 (4), 6-4, 7-6 (6)bat Thiem (AUT, n°5) : 6-3, 6-2bat A.Zverev (ALL, n°6) : 6-2, 5-7, 6-2bat Albot (MOL) : 4-6, 6-4, 6-1bat Struff (ALL) : 2-6, 6-4, 7-6 (6)bat Wawrinka (SUI, n°16) : 6-4, 6-4bat: 7-6 (2), 6-4bat Schwartzman (ARG, n°14) : 7-5, 6-3bat Bautista Agut (ESP, n°9) : 7-6 (2), 7-6 (1)bat Fritz (USA) : 7-6 (3), 6-3bat Medvedev (RUS, n°4) : 4-6, 6-2, 6-4bat Isner (USA, n°15) : 7-6 (5), 7-6 (5)bat Goffin (BEL, n°12) : 7-5, 6-3bat Raonic (CAN) : 7-6 (5), 5-7, 6-4bat Verdasco (ESP) : 6-1, 6-3bat Fognini (ITA, n°11) : 3-6, 6-3, 6-3bat: 6-4, 7-6 (4)bat Seppi (ITA, LL) : 7-6 (5), 7-6 (6)bat Khachanov (RUS, n°8) : 7-6 (5), 3-6, 7-5bat Berrettini (ITA, n°10) : 6-4, 6-3bat Cilic (CRO) : 7-6 (3), 7-6 (5)bat: 7-5, 6-4– Byebat Lajovic (SER) : 6-4, 1-6, 6-3bat Berankis (LIT, Q) : 6-4, 6-3– Bye– Byebat Djere (SER) : 6-1, 6-4bat Tiafoe (USA) : 7-6 (6), 3-6, 6-4– Bye– Byebat Querrey (USA, Q) : 5-7, 6-3, 7-5bat Cuevas (URU) : 6-4, 6-3– Bye– Byebat: 4-6, 6-1, 6-2bat Norrie (GBR, Q) : 6-3, 6-2– Bye– Byebat Coric (CRO) : 3-6, 6-4, 6-3bat: 2-2, abandon– Bye– Byebat Dzumhur (BOS, LL) : 7-5, 6-4bat Basilashvili (GEO) : 6-3, 6-2– Bye– Byebat Nishioka (JAP, Q) : 4-6, 7-5, 6-2bat Rublev (RUS) : 4-6, 7-5, 6-4– Bye– Byebat Hurkacz (POL) : 7-6 (5), 6-4bat Ruud (NOR, Q) : 6-4, 6-2– Bye