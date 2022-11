ATP - Rolex Paris Masters : Djokovic s'en sort face à Tsitsipas et rejoint Rune en finale

MAGNIFIQUE NOLE 🫡

Djokovic s’est montré patient

Novak Djokovic va défendre son titre jusqu’au bout. A l’occasion du choc des demi-finales du Rolex Paris Masters, le Serbe a fini par faire céder Stefanos Tsitsipas au terme de trois manches accrochées. L’entame de match a vu les deux joueurs tenir assez aisément leurs mises en jeu mais c’est bien le numéro 7 mondial qui a pu frapper le premier. En effet, la première balle de break a été la bonne pour Novak Djokovic, qui a alors mené quatre jeux à deux. Après avoir confirmé son break sur un jeu blanc, le Serbe est allé prendre une deuxième fois le service du Grec pour empocher le premier set en un peu plus d’une demi-heure. La deuxième manche a démarré sur les mêmes bases que la première, aucun des deux joueurs en tremblant lors de ses deux premiers passages au service. C’est à ce moment que Stefanos Tsitsipas a haussé le ton et, sur sa première occasion du match, a breaké Novak Djokovic pour mener quatre jeux à deux. Imperturbable sur sa mise en jeu, la tête de série numéro 5 à Bercy s’est même payé le luxe de conclure la deuxième manche sur le service du Serbe.La première occasion s’est avérée la bonne pour Stefanos Tsitsipas, qui a totalement relancé cette demi-finale. La dernière manche a été un véritable bras de fer avec Novak Djokovic qui a tout tenté pour pousser à la faute son adversaire. Toutefois, le Grec s’est montré résistant avec pas moins de quatre balles de break à écarter dans le troisième puis le neuvième jeu. Stefanos Tsitsipas, quant à lui, n’a jamais été en position de prendre le service du Serbe et s’est résolu à disputer un jeu décisif, qui semblait sa seule chance de faire la décision. Un tiebreak qui a longtemps été à l’image de ce set, indécis avec deux joueurs solides au service. La donne a changé dans le « money time », quand Stefanos Tsitsipas a remporté le septième point sur le service de Novak Djokovic. Le numéro 7 mondial a immédiatement répliqué et, grâce à quatre échanges remportés consécutivement, a scellé le sort de la rencontre (6-2, 3-6, 7-6 en 2h22’). Pour sa huitième finale du Rolex Paris Masters, Novak Djokovic devra en découdre avec Holger Rune, tombeur plus tôt dans la journée de Félix Auger-Aliassime.