ATP - Rolex Paris Masters : Djokovic facilement qualifié pour les demi-finales

Musetti dépassé par Djokovic

Novak Djokovic était visiblement pressé. Face à Lorenzo Musetti, la tête de série numéro 6 du Rolex Paris Masters a dominé de la tête et des épaules une rencontre déséquilibrée pour s’assurer de disputer une huitième demi-finale à l’Accor Arena. Dès les premiers échanges, la donne était claire. En effet, le numéro 7 mondial n’a abandonné que deux points sur son service dans un premier set à sens unique. Lorenzo Musetti a tenté de résister sur sa propre mise en jeu mais, s’il a su sauver une première balle de break sur son premier passage au service, il a cédé sur la deuxième. Un scenario qui s’est répété quand le 23eme mondial a dû engager une deuxième fois dans cette rencontre. Menant alors cinq jeux à rien, Novak Djokovic a opté pour ne pas relâcher son effort. Le résultat a été un troisième break en autant de jeux de service de Lorenzo Musetti et un premier set bouclé sans coup férir en 25 petites minutes. Si le Serbe a démarré la deuxième manche en tenant fermement son service, il a ensuite connu son seul véritable trou d’air dans ce quart de finale.Saisissant sa première opportunité de prendre le service de son adversaire, Lorenzo Musetti a fait la course en tête au tableau d’affichage… le temps d’un jeu. En effet, ce break concédé a été la sonnette d’alarme qu’il fallait à Novak Djokovic pour retrouver ses esprits et remettre l’Italien sous l’éteignoir. A l’issue d’un jeu accroché et à la quatrième balle de débreak, le Serbe a recollé à deux jeux partout mais ne s’est pas arrêté en si bon chemin. C’est une série de quatre jeux remportés consécutivement que le numéro 7 mondial a alors amorcé pour reprendre la main et mener cinq jeux à deux. Dos au mur, Lorenzo Musetti a tenu son jeu de service mais s’est retrouvé sans solution. Sur un ultime jeu blanc et une dernière faute directe de son adversaire, Novak Djokovic a scellé le sort de cette rencontre (6-0, 6-3 en 1h15’) et sera pour la quatrième fois en demi-finales à Bercy sur ses quatre dernières participations au Rolex Paris Masters. Pour une place en finale, le Serbe devra en découdre avec Stefanos Tsitsipas ou Tommy Paul, tombeur de Rafael Nadal plus tôt dans la semaine, pour ce qui sera sa 74eme demi-finale en Masters 1000.