ATP - Rolex Paris Masters : Dernier carré pour Hurkacz, qualifié pour Turin

Le soulagement était évident pour Hubert Hurkacz ! Au-delà de l’enjeu évident de ce quart de finale du Rolex Paris Masters, le Polonais savait qu’une victoire sur James Duckworth lui assurait une place parmi les huit meilleurs joueurs de la saison, qui s’affronteront à Turin. Si l’Australien a tenu la dragée haute à la tête de série numéro 7 durant les trois premiers jeux, ce dernier a fini par céder. Concédant cinq jeux consécutivement et sans possibilité de répondre, le 55eme mondial a concédé le premier set sans coup férir à Hubert Hurkacz. Mais James Duckworth a su élever son niveau de jeu et, après avoir écarté deux balles de break, prendre le service du 10eme joueur mondial pour mener quatre jeux à deux. Toutefois, ce dernier a répondu du tac-au-tac pour revenir à hauteur et égaliser à quatre jeux partout. Les deux joueurs n’ont ensuite pas pu se départager et se sont expliqués au jeu décisif. Un tiebreak durant lequel James Duckworth a fait la course en tête d’entrée pour finalement égaliser à une manche partout à sa deuxième occasion. La dernière manche aura vu la tension monter d’un cran et Hubert Hurkacz manquer d’entrée l’occasion de prendre le service de James Duckworth. L’Australien n’a ensuite pas été mis en difficulté et espérait tenter sa chance au jeu décisif. Mais, au moment de servir pour rester dans le match, le 55eme mondial a joué petit bras et, sur un lob parfaitement réalisé sur sa troisième balle de match, Hubert Hurkacz a mis fin au suspense (6-2, 6-7, 7-5 en 2h13’). Novak Djokovic ou Taylor Fritz sera face à lui ce samedi pour une place en finale.



ROLEX PARIS MASTERS (France, Masters 1000, dur intérieur, 3 084 450€)

Tenant du titre : Daniil Medvedev (RUS)



Quarts de finale

Djokovic (SER, n°1) - Fritz (USA)

Hurkacz (POL, n°7) bat Duckworth (AUS) : 6-2, 6-7 (4), 7-5

Ruud (NOR, n°6) - A.Zverev (ALL, n°4)

Gaston (FRA, Q) - Medvedev (RUS, n°2)