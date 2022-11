ATP - Rolex Paris Masters : Débuts tranquilles pour Alcaraz

Alcaraz a attendu le bon moment pour frapper

Contrairement à Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz n’a pas manqué ses débuts dans le Rolex Paris Masters. Le numéro 1 mondial, qui s’était hissé en huitièmes de finale l’an passé pour sa première participation, est déjà assuré de faire aussi bien après son succès en deux manches face à Yoshihito Nishioka pour son entrée en lice sur le court installé au cœur de l’Accor Arena. Une rencontre qui tout d’abord vu les deux joueurs être très solides au service. En effet, sur les quatre premier jeux, celui qui engageait n’a cédé qu’un seul point. Néanmoins, le numéro 1 mondial n’a pas tardé à haussé le ton et le Japonais n’a pas pu suivre. La deuxième balle de break a été la bonne pour Carlos Alcaraz, qui a alors pu mener quatre jeux à deux. Mais, après avoir laissé échapper une opportunité de double break, le natif de Murcie a connu une baisse de tension et a immédiatement vu Yoshihito Nishioka en profiter. Sur sa première occasion de prendre le service du numéro 1 mondlal, le 38eme au classement ATP a effacé son retard mais a surtout réveillé l’Espagnol.En effet, dans la foulée, Carlos Alcaraz a haussé à nouveau son niveau de jeu pour breaker une nouvelle fois le Japonais puis conclure la première manche à sa deuxième balle de set sur son engagement. Un ascendant que le vainqueur du dernier US Open aurait pu confirmer au terme du premier jeu de la deuxième manche. Néanmoins, Yoshihito Nishioka a fait preuve de cran pour écarter cette balle de break puis faire mieux que tenir tête à la tête de série numéro 1 du tournoi. Les jeux blancs se sont alors succédés et le public parisien ne voyait pas comment ce deuxième set pouvait se conclure autrement que dans un jeu décisif. Néanmoins, Carlos Alcaraz a fini par trouver une faille dans le jeu du Japonais et l’a exploitée pour prendre son service. Menant alors cinq jeux à quatre, l’Espagnol a déroulé sur son engagement pour sceller le sort de la rencontre sur un ultime jeu blanc (6-4, 6-4 en 1h13’). Pour une place en quarts de finale, le numéro 1 mondial devra en découdre avec Grigor Dimitrov. Le Bulgare s'est défait de Fabio Fognini en deux manches (6-0, 7-5 en 1h30').