ATP - Rolex Paris Masters : Débuts réussis pour Auger-Aliassime, Bautista Agut au tapis d'entrée

Félix Auger-Aliassime n’a pas manqué ses débuts à Bercy. Mais la tête de série numéro 9 du Rolex Paris Masters a tout de même eu du retard à l’allumage face au qualifié italien Gianluca Mager. Ce dernier étant parvenu à convertir la seule balle de break à signaler durant le premier set, il a fait la course en tête. Toutefois, le 11eme joueur mondial a également su saisir sa chance en toute fin de deuxième manche et sur sa première balle de break du match pour revenir à hauteur. La fin de match a été plus évidente pour Félix Auger-Aliassime, qui a terminé la rencontre sur une série de cinq jeux remportés consécutivement (4-6, 6-4, 6-1 en 1h58’). Le Canadien sera l’adversaire au deuxième tour de Dominik Koepfer, tombeur d’Andy Murray ce lundi. Roberto Bautista Agut, quant à lui, n’a pas connu la même réussite. L’Espagnol, tête de série numéro 14, a chuté d’entrée face à James Duckworth. L’Australien, après avoir vu son adversaire effacer le break d’avance près dès le début de la rencontre, a su empocher le premier set avant de voir un échange de jeux de service perdus en toute fin de deuxième manche permettre au 20eme mondial de revenir à hauteur. L’Espagnol pensait avoir fait le plus dur avec le break au tout début de la dernière manche mais James Duckworth a su recoller à quatre jeux partout avant de l’emporter au jeu décisif (6-4, 5-7, 7-6 en 2h37’). Issu des qualifications, Tommy Paul verra le deuxième tour après son succès sur le demi-finaliste à Saint-Pétersbourg Jan-Lennard Struff (6-3, 6-4 en 1h16’) et y affrontera Hubert Hurkacz, tête de série numéro 7. Reilly Opelka, quant à lui, a éliminé d’entrée le finaliste 2017 du Rolex Paris Masters, Filip Krajinovic (6-3, 7-6 en 1h22’) et retrouvera Cameron Norrie pour une place en huitièmes de finale.



ROLEX PARIS MASTERS (France, Masters 1000, dur intérieur, 3 084 450€)

Tenant du titre : Daniil Medvedev (RUS)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Fucsovics (HUN) bat Fognini (ITA) : 6-1, 6-7 (6), 7-6 (5)

Mannarino (FRA) bat Basilashvili (GEO) : 6-2, 6-4

Kecmanovic (SER, Q) - Monfils (FRA, n°15)



Norrie (GBR, n°10) bat Delbonis (ARG) : 6-2, 6-1

Opelka (USA) bat Krajinovic (SER) : 6-3, 7-6 (4)

Sonego (ITA) - Fritz (USA)

Rublev (RUS, n°5) - Bye



Tsitsipas (GRE, n°3) - Bye

Popyrin (AUS, LL) - De Minaur (AUS)

Musetti (ITA, LL) bat Djere (SER) : 4-6, 7-6 (5), 6-4

Duckworth (AUS) bat Bautista Agut (ESP, n°14) : 6-4, 5-7, 7-6 (4)



Auger-Aliassime (CAN, n°9) bat Mager (ITA, Q) : 4-6, 6-4, 6-1

Koepfer (ALL, LL) bat Murray (GBR, WC) : 6-4, 5-7, 7-6 (9)

Paul (USA, Q) bat Struff (ALL) : 6-3, 6-4

Hurkacz (POL, n°7) - Bye



Ruud (NOR, n°6) - Bye

Bublik (KAZ) bat Evans (GBR) : 2-6, 7-5, 7-5

Tiafoe (USA) - Giron (USA, Q)

Millman (AUS) - Schwartzman (ARG, n°11)



Dimitrov (BUL, n°16) - Gasquet (FRA, WC)

Khachanov (RUS) - M.Ymer (SUE, Q)

Lajovic (SER) bat McDonald (USA) : 6-3, 6-4

A.Zverev (ALL, n°4) - Bye



Sinner (ITA, n°8) - Bye

Herbert (FRA, WC) - Alcaraz (ESP)

Gaston (FRA, Q) bat Rinderknech (FRA, WC) : 4-6, 6-4, 6-3

Carreño Busta (ESP, n°12) bat Paire (FRA) : 6-3, 6-4



Korda (USA) bat Karatsev (RUS, n°13) : 6-2, 6-7 (9), 7-6 (5)

Cilic (CRO) - Davidovich Fokina (ESP)

Ivashka (BIE) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-3, 7-6 (2)

Medvedev (RUS, n°2) - Bye